Un bărbat a fost găsit decedat în urma unui incendiu puternic care a cuprins, în noaptea de joi spre vineri, chiliile şi mai multe anexe ale Mănăstirii Bisericani, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului Piatra-Neamţ, cu autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD.

„La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la o clădire de aproximativ 400 de metri pătraţi (spaţii de cazare, arhiva mănăstirii, cantina şi spaţii de depozitare). Din păcate, în interiorul unei camere a clădirii, pompierii au găsit o persoană carbonizată”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Clarisa Jinga, potrivit Agerpres.

Pompierii au localizat incendiul şi lucrează la lichidarea acestuia.

Obştea Mănăstirii Bisericani a fost lovită de o altă tragedie, în urmă cu două săptămâni, atunci când stareţul Serafim Mihali a murit la vârsta de 63 de ani, în urma unui infarct.

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Editor : Ș.R.