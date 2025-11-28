Live TV

Un bărbat a fost prins cu trei tone de petarde și artificii. Polițiștii l-au reținut

Data publicării:
un barbat tine in maini mai multe materiale pirotehnice
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un bărbat din Prahova a fost reținut după ce a fost prins de polițiști cu trei tone de materiale pirotehnice care urmau să fie vândute. Autoritățile l-au prins în flagrant în timp ce descărca dintr-o autoutilitară materiale pirotehnice. Legea recent modificată permite doar cumpărarea de artificii cu risc scăzut, precum artificiile de brad, celelalte categorii pot fi folosite doar de persoanele autorizate.

Bărbatul de 40 de ani a fost reținut după ce anchetatorii au găsit pe proprietățile sale aproape 3 tone de artificii și petarde, care urmau să fie vândute. La una dintre locații, polițiștii au descoperit 100 de kilograme de articole pirotehnice.

La o altă adresă, bărbatul a fost surprins în timp ce descărca artificii dintr-o autoutilitară și le depozita într-un container.

Investigația i-a condus pe anchetatori și în județul Ilfov, unde au descoperit, suplimentar, 2,5 de tone de materiale pirotehnice deținute fără drept. În total, patru persoane au fost duse la audieri, iar autoritățile atrag atenția că legislația privind materialele explozive a devenit mai strictă.

De anul acesta, cetățenii pot cumpăra doar articole pirotehnice cu risc scăzut, iar utilizarea lor este permisă doar persoanelor care au împlinit 16 ani. Toate celelalte categorii de artificii și petarde sunt interzise la comercializare și deținere.

Persoanele care depozitează, transportă sau vând articole pirotehnice fără autorizație riscă pedepse cu închisoarea de la trei luni la 5 ani.

