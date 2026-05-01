Un bărbat de 25 de ani a fost prins în flagrant cu o zi în urmă pe Autostrada A2, în timp ce încerca să ajungă cu 11 kilograme de canabis la mare, după cum au anunțat procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Bărbatul, cu dublă cetățenie, română și siriană, a fost reținut de procurorii DIICOT și este acuzat în prezent de trafic de droguri de risc.

„Masura a fost luată după ce, ieri, inculpatul a fost prins în flagrant, pe Autostrada A2, nod ieșire Cernica, în timp ce deținea în autoturismul cu care se deplasa, peste 11 kilograme canabis, drog de risc”, au transmis procurorii.

DIICOT mai arată că, în urma perchezițiilor domiciliare, anchetatorii au ridicat alte 5 kilograme de canabis, porționate în zece pungi.

„Cercetările au reliefat că substanța interzisă era destinată vânzării către consumatori aflați pe litoral”, potrivit comunicatului DIICOT.

Acesta urmează să afle în cursul zilei de vineri dacă va fi arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile.

Sursă foto: DIICOT

Editor : M.G.