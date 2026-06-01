Timiș. Un bărbat a fost ucis pe malul Lacului Surduc. Presupusul criminal, prins de polițiști câteva ore mai târziu

Caz șocant în județul Timiș, acolo unde un bărbat ar fi fost ucis pe malul Lacului Surduc. Presupusul autor a fugit, însă polițiștii l-au găsit după câteva ore, informează Digi24.

Primele informații arată că între victimă și presupusul autor ar fi existat neînțelegeri mai vechi. Noaptea trecută însă, conflictul ar fi degenerat, iar unul dintre bărbați l-ar fi atacat pe celălalt. Un vecin ar fi auzit cele întâmplate și a dat imediat alarma la 112.

Echipajele medicale ajunse la locul incidentului nu au mai putut face, din păcate, nimic pentru victimă, care a fost declarată decedată, iar după producerea faptei, presupusul autor ar fi fugit din zonă.

Polițiștii au început căutările și l-au găsit după câteva ore, în urma unor verificări desfășurate atât în apropierea lacului Surduc din județul Timiș, dar și pe raza comunei Fârdea.

Bărbatul bănuit că ar fi comis fapta este în custodia oamenilor legii acum și este audiat. Între timp, anchetatorii continuă audierile și cu ceilalți martori și ridicarea de probe pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs această faptă.

