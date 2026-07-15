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Un bărbat a intrat nestingherit pe sub poarta Arestului Central după fier vechi. Intrarea, păzită de Batalionul 8 al Jandarmeriei

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - ARESTUL CENTRAL AL POLITIEI CAPITALEI - 12 IAN 2023
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Un căutător de comori ruginite nu a fost oprit de poarta uneia dintre cele mai bine păzite instituții din Capitală. Tânărul în vârstă de 35 de ani a intrat în curtea Arestului Central al Poliției Capitalei pe sub poarta după care își are sediul Batalionul 8 al Jandarmeriei, specializat în protecția insituțională și s-a plimbat nestigherit prin curte până a dat nas în nas cu un polițist, transmite TVRinfo

Ca să ajungi în interiorul Arestului Central sunt două căi: una care implică o decizie a instanței și o a doua, așa cum a demonstrat un bărbat noaptea trecută, prin strecurarea pe sub garduri. A fost depistat, spun surse autorizate, în zona administrativă a clădirii arestului, după ce se plimbase prin curte. Acest incident arată că spații importante, precum un batalion de jandarmi și Arestul Central, au mijloace de supraveghere relativ limitate. În fața acestei evidențe, nu putem să nu ne întrebăm ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost vorba de un eventual atac.

Noaptea, după ora 1, bărbatul a intrat nestingherit în Arestul Central al Poliției Capitalei. Potrivit unor surse judiciare, nimeni nu păzea poarta pe sub care s-a strecurat individul.

Reporterul televiziunii publice a transmis: „Bărbatul care a reușit să intre în incinta Arestului Central a trecut de aceste porți, care aparțin unei unități de jandarmi specializate în protecție instituțională.

Este vorba despre Batalionul 8 al Jandarmeriei Capitalei, care are curte comună cu Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Intrusul, în vârstă de 35 de ani, s-a strecurat printr-un spațiu de 15 cm pe sub poartă. S-a plimbat prin curte și a ajuns în clădirea arestului, unde a dat nas în nas cu un polițist, cel care a dat alarma. Poliția Capitalei spune că polițiștii Secției 14 au mers acolo și au preluat cercetările. Dar, mai întâi, l-au dus la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Întrebat de ce a intrat într-o zonă restricționată, bărbatul le-a spus polițiștilor că era în căutare de fier vechi.

Mihai Zlat, vicepresedinte sindicatul SNPPC: A pătruns profitând de ceea ce nu are Ministerul Afacerilor Interne, respectiv dotări corespunzătoare și siguranță la accesul în sedii și instituții, precum și personal suficient. Aceste sedii instituționale trebuie păzite inclusiv pe timpul nopții, pentru că, iată, pot apărea astfel de persoane. Și să nu uităm că în zonă este Arestul Central al Poliției, unde sunt încarcerați unii dintre cei mai periculoși infractori.

După acest incindent se fac verificări interne și o anchetă penală.

„La data de 14 iulie 2026, în jurul orei 01.30, în perimetrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă a fost identificat un bărbat, fiind dispuse de îndată măsurile procedurale pentru stabilirea identității acestuia și clarificarea împrejurărilor în care se afla în locație.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 14 Poliție, care au preluat cercetările în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale.

Având în vedere starea în care se afla bărbatul în vârstă de 35 de ani, acesta a fost transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, unde medicul a dispus internarea sa.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violarea sediului profesional, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4”, au transmis autoritățile. 

Editor : A.R.

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