Un bărbat a evadat din arest la domiciliu, a furat o mașină, iar mai apoi a făcut accident cu mașina furată.

Camerele de supraveghere au surprins momentul accidentului. Jurnalistul Digi24 Elena Alexandru spune că bărbatul era din județul Argeș și avea 50 de ani.

„În noaptea de 22 spre 23 septembrie, un bărbat de 50 de ani din Bărla, faţă de care era instituită măsura arestului la domiciliu, a părăsit imobilul unde executa măsura, ulterior sustrăgând un autoturism din curtea unei locuinţe din apropiere, cu care s-a deplasat pe raza judeţului Gorj”, informează, vineri, oficialii Poliţiei Judeţului Argeş.

Acesta era în arest la domiciliu, iar la un moment dat a părăsit locuința unde se afla, a furat mașina unei vecine și a provocat un grav accident rutier în județul Gorj, în localitatea Scoarța.

Bărbatul a intrat cu mașina într-un magazin, a fost rănit, a fost dus la spital și a primit îngrijiri medicale.

Polițiștii au stabilit că acesta consumase și băuturi alcoolice. Acum, polițiștii au decis să-l aresteze pe o perioadă de 24 h, iar astăzi urmează să fie prezentat Parchetului cu propunere de arestare preventivă.

Surse judiciare au declarat pentru news.ro că bărbatul se afla în arest la domiciliu, într-un dosar de furt şi că acesta are antecedente penale, fiind anterior condamnat tot pentru furt. El este cercetat pentru evadare şi furt calificat.

Editor : Sebastian Eduard