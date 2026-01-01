Un bărbat care a încercat să traverseze calea ferată în staţia Videle a fost accidentat mortal de tren

Un bărbat care a încercat să traverseze o linie de cale ferată în staţia Videle fără să se asigure a fost accidentat mortal de locomotiva unui tren Regio, informează, joi, IPJ Teleorman.

„În data de 1 ianuarie a.c., poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Transporturi Feroviare Videle s-au sesizat din oficiu cu privire la producerea unui accident feroviar la peronul principal al staţiei de Cale Ferată Videle. Din primele cercetări s-a stabilit faptul că, un bărbat ar fi încercat să traverseze o linie de cale ferată, fără să se asigure, moment în care ar fi fost accidentat mortal de locomotiva unui tren Regio”, precizează IPJ Teleorman.

Conform sursei citate de Agerpres, poliţiştii fac verificări pentru identificarea persoanei decedate.

Mecanicul trenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Videle, urmând a fi stabilite împrejurările în care a avut loc evenimentul.

