Live TV

Un bărbat care a încercat să traverseze calea ferată în staţia Videle a fost accidentat mortal de tren

Data actualizării: Data publicării:
tren foto fb cfr
Foto: Facebook / CFR

Un bărbat care a încercat să traverseze o linie de cale ferată în staţia Videle fără să se asigure a fost accidentat mortal de locomotiva unui tren Regio, informează, joi, IPJ Teleorman.

„În data de 1 ianuarie a.c., poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Transporturi Feroviare Videle s-au sesizat din oficiu cu privire la producerea unui accident feroviar la peronul principal al staţiei de Cale Ferată Videle. Din primele cercetări s-a stabilit faptul că, un bărbat ar fi încercat să traverseze o linie de cale ferată, fără să se asigure, moment în care ar fi fost accidentat mortal de locomotiva unui tren Regio”, precizează IPJ Teleorman.

Conform sursei citate de Agerpres, poliţiştii fac verificări pentru identificarea persoanei decedate.

Mecanicul trenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Videle, urmând a fi stabilite împrejurările în care a avut loc evenimentul. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
1
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
2
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
harta-tarile baltice
3
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
4
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților...
Russian President Vladimir Putin meets with Leonid Pasechnik, Moscow-installed leader of the Russian-controlled parts of the Luhansk Region, in Moscow
5
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina...
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
Digi Sport
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rovos Rail: The Most Luxurious Train in the World
Anchetă în Polonia, după ce au fost găsite obiecte suspecte pe șinele de cale ferată din apropierea coridorului Suwalki
trenuri avariate in polonia de o exploie pe calea ferata
Nivelul de alertă pe căile ferate poloneze a fost ridicat la „Charlie”. Ce înseamnă acest lucru?
donald tusk sustine un discurs
Doi ucraineni aflați în serviciul FSB ar fi în spatele sabotării căii ferate pe care este livrat armament în Ucraina, anunță Tusk
armatura pod cazut timisoara
Trafic oprit între Timişoara şi Arad după ce structura unui pasaj rutier a căzut pe liniile de cale ferată. Trei trenuri afectate
oameni si salvare langa tren accident
Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia. Poliția descrie scena drept „haos”
Recomandările redacţiei
G9jiV50W4AAOkj-
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul...
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după explozia din stațiunea...
bani-lei-pensii militare-pensii speciale - inquam
Peste 404.000 de români beneficiau de pensii și indemnizații speciale...
profimedia-1060333410
Rusia a majorat TVA de la 20% la 22% la începutul anului 2026...
Ultimele știri
Accident pe DN15, în Neamţ. Un copil de 8 ani a fost lovit de o maşină condusă de un cetăţean ucrainean cu permis fals
Utilaje şi toalete nefuncţionale pe pârtiile din Sinaia din cauza temperaturilor care au scăzut la minus 25 de grade Celsius
Trei oameni au murit în Iran în timpul manifestaţiilor împotriva costului ridicat al vieţii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026. Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă
Cancan
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască 😲 😲 😲
Fanatik.ro
Cum a vrut Mitică Dragomir să fugă din ţară pe vremea lui Ceauşescu: “Aveam 1,8 milioane de dolari în geantă...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Au vrut să ardă toate peliculele cu Nadia Comăneci la Revoluţie! O fostă sportivă a plecat din ţară după ce...
Adevărul
Haos de Revelion în Amsterdam: violențe fără precedent, doi morți din cauza artificiilor și biserică mistuită...
Playtech
Situaţiile în care salariaţii beneficiază de zile de concediu de odihnă suplimentar. Puţini angajaţi ştiu de...
Digi FM
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!”
Digi Sport
Fără precedent în istoria Elveției! Ce a făcut președintele țării, după tragedia din noaptea de Revelion
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Denise Richards și fostul ei soț, evacuați dintr-o vilă din Los Angeles. Nu și-au plătit chiria și au datorii...
Adevarul
Omul care a transformat Rusia într-o super putere europeană. Era un pasionat de tehnică și de civilizația...
Newsweek
Modificare majoră la legea pensiilor, de azi. Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români
Digi FM
Anca Țurcașiu, fabuloasă într-o rochie cu paiete și decolteu amplu, de Revelion. Ea și iubitul ei au...
Digi World
Ce se întâmplă în creier când facem liste de rezoluții. De ce multe dintre ele sunt abandonate rapid
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Controversele din jurul lui Brigitte Bardot. De la infidelități și declarații jignitoare la relația dureroasă...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...