Un bărbat care a scăpat cu viață după ce a căzut 100 de metri într-o prăpastie în zona Vârfului Moldoveanu, recuperat cu elicopterul

elicopter chemat pentru un barbat care a cazut in prapastie
Foto: Salvamont Argeș

Un bărbat a căzut 100 de metri într-o prăpastie, în zona Vârfului Moldoveanu, pentru recuperarea lui fiind solicitată intervenţia unui elicopter, informează, sâmbătă, Salvamont Argeş.

Bărbatul a intrat iniţial în şoc, apoi a redevenit conştient şi cooperant. El a suferit în cădere multiple plăgi şi escoriaţii, care făceau imposibilă extragerea terestră.

„Lângă el a coborât un tânăr aspirant în trecere spre vârf, viitor coleg de la Poiana Braşov, care l-a asistat şi ne-a furnizat informaţii până la extragerea aero prin troliere, acţiune dusă la bun sfârşit de elicopterul de la Caransebeş, care tocmai se întorcea dintr-o o altă misiune din Piatra Craiului”, se precizează într-o postare de pe pagina de Facebook a Salvamont Argeş.

