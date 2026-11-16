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Un bărbat care purta căşti şi glugă pe cap a fost lovit de tren în staţia Ploieşti Sud. Traficul feroviar, afectat

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tren foto fb cfr
Foto: Facebook / CFR
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Un bărbat de 32 de ani a fost lovit de tren, luni după-amiază, în zona Gării de Sud din municipiul Ploieşti, surse judiciare precizând că acesta traversa neregulamentar linia ferată, având căşti şi glugă pe cap.

La faţa locului au intervenit echipaje din cadrul Detaşamentului 2 Ploieşti, cu o autospecială de stingere, o ambulanţă şi o ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Victima era conştientă şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului din partea echipajului SMURD. Ulterior, bărbatul a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă şi transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Ploieşti.

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că victima este un bărbat de 32 de ani, care a traversat neregulamentar calea ferată. El purta căşti şi avea gluga pe cap, spun sursele citate.

„La ora 16:00, în staţia Ploieşti Sud, trenul nr. 11480 016, operat de Regio Călători, a surprins şi accidentat o persoană în zona macazurilor din capătul Y al staţiei. Trenul staţionează până la sosirea autorităţilor competente pentru efectuarea cercetărilor. Circulaţia trenurilor în direcţia Urziceni este afectată”, informează CFR Infrastructură Bucureşti într-o postare pe Facebook. 

Editor : Liviu Cojan

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