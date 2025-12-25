Live TV

Video Un bărbat de 36 de ani a fost ucis în bătaie în județul Sibiu, după un conflict izbucnit la colindat: patru persoane au fost reținute

Data publicării:
bataie-sibiu
Incidentul s-a petrecut în noaptea de 24/25 decembrie 2025. Foto: Captură video Digi24

Un bărbat de 36 de ani a fost ucis în bătaie, în urma unui conflict izbucnit pe o stradă din localitatea Blăjel, județul Sibiu, la care au luat parte 20 de oameni.  Patru persoane sunt urmărite penal pentru omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar alte șase pentru cea din urmă infracțiune. Patru persoane au fost reținute.

În noaptea de 24/25 decembrie 2025, pe o stradă din localitatea Blăjel, judeţul Sibiu, s-a iscat un conflict spontan între cel puţin douăzeci de persoane, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Conflictul a izbucnit între persoane care se aflau la colindat. În urma încăierării, pentru tânărul de 36 de ani a fost chemată o ambulanță. La sosirea medicilor, acesta se afla în stop cardio-respirator și au fost aplicate manevre de resuscitare timp de circa 65 de minute, însă în zadar.

Bărbatul a fost lovit cu obiecte contodente de către patru persoane cu vârste cuprinse între 14 și 33 de ani. 

„Cei patru suspecţi au fost reţinuţi urmând a fi formulată propunere de arestare preventivă în cursul zilei de mâine”, au transmis procurorii sibieni. 

Anchetatorii precizează că cercetările sunt făcute în continuare de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu sprijinul Serviciului de Investigaţii Criminale al IPJ Sibiu.

Citește și:

Bătaie într-o piață din Timișoara. Scandalul a început când jandarmii au mers acolo să caute produse contrafăcute

Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă

Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
Digi Sport
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
