Un bărbat din Australia a fost salvat dintr-un incendiu de papagalul său

Un bărbat din Australia susține că a supraviețuit unui incendiu după ce papagalul său l-a trezit din somn, informează BBC.

Anton Nguyen dormea, când clădirea cu două etaje din Brisbane în care locuia a luat foc.

"Am auzit un zgomot și Eric - papagalul meu - a început să țipe așa că m-am trezit și am simțit mirosul de fum", a declarat Nguyen pentru BBC.

"L-am luat pe Eric, am deschis ușa și am văzut flăcări în spatele casei, așa că am fugit pe scări", a povestit stăpânul papagalului.

Până la sosirea pompierilor, clădirea era cuprinsă de flăcări. Două echipaje de pompieri au avut nevoie de mai multe de o oră pentru a stăpâni focul.

Anton Nguyen, care locuiește singur, a scăpat din incendiu doar cu papagalul său și o pungă, dar nu a fost rănit.

Papagalul său a spus încontinuu "Anton" pentru a-l atenționa pe bărbat, potrivit lui Cameron Thomas, inspector în cadrul serviciului de pompieri din statul Queensland. "Clădirea era dotată cu detectoare de fum, însă pasărea l-a avertizat pe proprietar înainte ca ele să pornească", a adăugat acesta.

