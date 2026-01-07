Live TV

Un bărbat din Cluj a lovit mortal cu maşina un pieton, apoi a fugit de la locul accidentului.

politia masina noaptea 2
Foto: Poliția Română

Un bărbat de 36 de ani din judeţul Cluj este cercetat de poliţişti după ce a lovit cu maşina un pieton în vârstă de 69 de ani, după care a plecat de la locul accidentului. Victima a murit. Şoferul a fost găsit ulterior de poliţişti, rezultatele la testele privind consumul de alcool şi de droguri fiind negative.

Accidentul s-a produs marţi seară, pe un drum judeţean, în localitatea Ceanu Mare, judeţul Cluj, informează News.ro.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că un bărbat de 36 de ani, din localitatea Ceanu Mare, care conducea un autoturism din direcţia localităţii Ciurgău, ar fi accidentat un pieton care s-ar fi aflat pe partea carosabilă, identificat ca fiind un bărbat de 69 de ani, din aceeaşi localitate. Ulterior impactului, conducătorul auto ar fi părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei” a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Poliţiştii au început verificări pentru a identifica şoferul şi maşina implicată. Astfel, bărbatul a fost găsit în comuna Ceanu Mare, iar autoturismul implicat a fost găsit în municipiul Cluj-Napoca.

Potrivit sursei citate, pietonul a fost declarat decedat la locul accidentului. Trupul neînsufleţit al acestuia a fost transportat la IML Cluj-Napoca în vederea efectuării autopsiei şi stabilirii cauzei decesului.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest şi DrugTest, ambele rezultate fiind negative.

Poliţiştii fac cercetări în acest caz pentru ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

 

