Live TV

Video Un bărbat din Cluj, arestat după ce a încălcat de 17 ori ordinul de protecție emis de fosta iubită

Data publicării:
barbat arestat
Foto. Shutterstock

Un bărbat de 41 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încălcat în mod repetat ordinul de protecție emis pe numele său. Potrivit anchetatorilor, acesta s-a apropiat de fosta parteneră de 17 ori, deși avea interdicție legală de a se afla în preajma ei.

Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Măsura a fost luată în urma verificărilor efectuate de polițiștii din Câmpia Turzii, care au constatat că individul a încălcat în mod repetat ordinul de protecție emis pe numele său.

Ordinul de protecție fusese solicitat în luna septembrie de fosta sa parteneră, o femeie de 40 de ani cu care bărbatul a avut o relație între anul 2024 și septembrie 2025. Deși documentul restrictiv îi impunea să păstreze o distanță față de femeie, acesta s-a apropiat de ea de cel puțin 17 ori.

În cadrul anchetei, polițiștii au efectuat o percheziție la locuința bărbatului, de unde au ridicat mai multe bunuri relevante pentru caz.

Nu este prima dată când individul încalcă un ordin de protecție. În 2023, el a avut un alt document de acest tip emis pe numele său, după ce ar fi agresat o femeie care ulterior și-a retras plângerea. Ulterior, o altă victimă a cerut protecție, iar bărbatul a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu suspendare pentru încălcarea ordinului.

De această dată, instanța a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Număr destinat victimelor violenței domestice: 0800500333.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cseke Attila.
5
Ministrul Dezvoltării anunță că proiectul administrației locale este gata. „Reforma...
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
Digi Sport
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Steaguri UE
10 lucruri de urmărit la summitul liderilor UE de astăzi...
banda politia nu treceti
Doi tineri au fost găsiți morți, într-o mașină, în zona lacului...
Bundeswehr vehicul blindat armata germana erding
Incident în Germania: Cum au ajuns soldați care participau la un...
one red wind sock and dramatic sky
Alertă meteo: cod galben de vânt puternic în mare parte din țară. Cum...
Ultimele știri
12 ruși au murit după ce fabrica de muniții la care lucrau a sărit în aer
Lovitură dură pentru Rusia. India reduce masiv importurile de petrol după sancțiunile lui Trump
Cererea pentru lucrători străini depășește numărul aprobat de Guvern. Reprezentanții PIFM: „Aproape triplu față de limita stabilită”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-10-23 093349
Incendiu violent pe autostrada A3. Un autotren a luat foc şi a ars în întregime
oameni in supermarket
Puterea de cumpărare din București și Cluj a depășit-o pe cea din Madrid și alte metropole europene. Orașele aflate la polul opus
copil care se apara intinzand palmele
Victimele violenței domestice nu vor mai plăti taxa de timbru pentru divorț și partaj. Proiectul a fost adoptat de Senat
tineri cu alcool
„Vânzările de alcool au scăzut cu 25%”. Tinerii beau mai puțin decât părinții lor. Cum explică psihologii fenomenul
femeie cumpara un apartament
Topul orașelor cu cele mai scumpe locuințe. Cât costă, în medie, un apartament de 65 mp în marile orașe: „Mi se pare inadmisibil”
Partenerii noștri
Pe Roz
A zâmbit, a crezut că a reușit, apoi a trebuit să se retragă. Moment stânjenitor la un concurs de Miss, cu...
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Gazzetta dello Sport a dat verdictul în disputa FCSB – Steaua. Ce au scris italienii înaintea meciului cu...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită pentru o oră de antrenament cu David Popovici
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Vine iar frigul. Când se răceşte vremea, temperaturile scad brusc
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi Sport
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
Pro FM
Adevărul despre transformarea lui Adele. Regulile de aur care au ajutat-o să slăbească mai bine de 45 de...
Film Now
"Sunt un om simplu, simplu". Colin Farrell, odată cunoscut ca un "bad boy", a lăsat petrecerile pentru natură...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Poșta Română anunță: vin deciziile de recalculare a pensiilor. Când începe distribuirea plicurilor?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Gestul care a făcut-o pe Adela Popescu să plângă: mesajul emoționant al fiului său