Un bărbat de 41 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încălcat în mod repetat ordinul de protecție emis pe numele său. Potrivit anchetatorilor, acesta s-a apropiat de fosta parteneră de 17 ori, deși avea interdicție legală de a se afla în preajma ei.

Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Măsura a fost luată în urma verificărilor efectuate de polițiștii din Câmpia Turzii, care au constatat că individul a încălcat în mod repetat ordinul de protecție emis pe numele său.

Ordinul de protecție fusese solicitat în luna septembrie de fosta sa parteneră, o femeie de 40 de ani cu care bărbatul a avut o relație între anul 2024 și septembrie 2025. Deși documentul restrictiv îi impunea să păstreze o distanță față de femeie, acesta s-a apropiat de ea de cel puțin 17 ori.

În cadrul anchetei, polițiștii au efectuat o percheziție la locuința bărbatului, de unde au ridicat mai multe bunuri relevante pentru caz.

Nu este prima dată când individul încalcă un ordin de protecție. În 2023, el a avut un alt document de acest tip emis pe numele său, după ce ar fi agresat o femeie care ulterior și-a retras plângerea. Ulterior, o altă victimă a cerut protecție, iar bărbatul a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu suspendare pentru încălcarea ordinului.

De această dată, instanța a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Număr destinat victimelor violenței domestice: 0800500333.

