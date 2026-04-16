Un bărbat din Hunedoara a fost reținut pentru infracțiuni de incitare la violenţă, ură și discriminare pe rețelele sociale

Un bărbat din municipiul Hunedoara a fost reţinut pentru 24 de ore în urma unei percheziţii domiciliare, fiind bănuit de comiterea infracţiunilor de incitare la violenţă, ură sau discriminare, după ce ar fi publicat materiale cu conţinut extremist pe reţelele sociale, a informat joi seara IGPR, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă, având în vedere cercetările efectuate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, poliţiştii de la IPJ Hunedoara - Serviciul de Investigaţii Criminale, împreună cu cei ai IGPR - Direcţia de Investigaţii Criminale, au pus în executare, joi, un mandat de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti, la locuinţa unui bărbat de 28 de ani, bănuit de comiterea mai multor infracţiuni, printre care incitare la violenţă, ură sau discriminare.

Conform probatoriului administrat, faptele ar fi fost săvârşite prin intermediul unor postări publicate în luna martie pe diverse platforme din mediul online.

Din cercetări a reieşit că bărbatul ar fi incitat la ură şi violenţă împotriva unei categorii de persoane (evrei), ar fi confecţionat, deţinut şi utilizat în public simboluri fasciste şi ar fi pus la dispoziţia publicului materiale cu caracter antisemit.

De asemenea, acesta este bănuit că ar fi promovat cultul unor persoane vinovate de genocid şi crime împotriva umanităţii, precizează comunicatul citat.

În urma descinderii de joi au fost descoperite mai multe bunuri care prezintă însemne naziste, precum banderole, inele şi materiale fasciste, precum şi suporturi optice şi de stocare a datelor, bunuri ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Bărbatul a fost condus la sediul IPJ Hunedoara pentru audieri, iar faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat procurorului de caz pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul structurilor de suport şi al Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

