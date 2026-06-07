Un bărbat este căutat de poliţie, după ce a tras cu arma asupra fostei iubite şi a familiei acesteia. Patru persoane au ajuns la spital

Un bărbat din Lupeni, judeţul Hunedoara, este căutat de Poliţie, după ce a tras mai multe focuri de aamă asupra fostei iubite şi a familiei acesteia. Patru persoane au fost duse de urgenţă la spital.

„Politiştii din municipiul Lupeni au fost sesizati, la data de 7 iunie a.c., cu privire la faptul că un barbat ar fi executat focuri de armă spre mai multe persoane din municipiul Lupeni. La faţa locului au fost mobilizate de urgenţă echipaje de poliţie, alături de echipajele SMURD şi alte structuri specializate de intervenţie, care au contribuit la acordarea asistenţei medicale şi la securizarea zonei. S-a intervenit cu 2 ambulante SMURD si cu o Autospecială pentru Transport Personal si Victime Multiple”, a transmis IPJ Hunedoara, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, patru victime au fost transportate la spital. Se pare că acestea prezintă plăgi prin împuşcare în zona toracelui.

Potrivit presei locale, bărbatul ar fi tras mai multe focuri de armă asupra fostei iubite şi familiei acesteia, apoi a fugit.

Bărbatul este căutat de poliţişti. În Lupeni au fost instituite filtre.

Editor : Liviu Cojan