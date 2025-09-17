Live TV

Un bărbat este cercetat pentru evadare din propria locuință, după ce a plecat la magazin să îşi cumpere băutură

Data publicării:
barbat cu catuse la maini
Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un tânăr din judeţul Dâmboviţa, arestat la domiciliu într-un dosar în care este cercetat pentru infracţiuni cu violenţă, a plecat din casă la un magazin, ca să îşi cumpere băutură. El a fost reţinut şi va fi prezentat instanţei de judecată cu propunere de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu arestul preventiv. În plus, pe numele său a fost deschis un nou dosar penal, pentru evadare.

„La data de 16 septembrie a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, a unui tânăr, de 26 de ani, din localitatea Râncăciov. Acesta este cercetat într-o cauză penală privind săvârşirea infracţiunii de evadare”, informează, miercuri, reprezentanţii Poliţiei judeţene Dâmboviţa.

În dosarul de evadare, poliţiştii au reţinut că, în 25 august, tânărul, pe numele căruia fusese emis mandat de arestare la domiciliu pentru 30 de zile, a plecat din locuinţa unde trebuia să se afle, situată în Râncăciov, şi a mers la un magazin pentru a cumpăra băuturi alcoolice.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că dosarul de evadare se adaugă dosarului de tâlhărie deschis pe numele bărbatului, dosar în care fusese, de altfel, arestat la domiciliu.

Miercuri, inculpatul va fi prezentat magistraţilor cu propunere de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu arestarea preventivă.

