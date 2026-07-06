Un bărbat găsit în azilele lui Pașca a murit la spital. Niciun aparţinător nu a vrut să preia vreuna dintre cele 409 persoane

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale anunţă, luni seară, că un bărbat găsit în azilele ilegale din Bihor şi care fusese transferat în judeţul Mureş, a murit. Se aşteaptă concluziile necopsiei pentru a se stabili cauza decesului. Alte 15 persoane sunt în spitale şi vor rămâne sub supraveghere. Din totalul celor 409 persoane găsite în azile, 149 sunt încadrate în grad de handicap, iar 212 sunt vârstnici. 11 persoane nu deţin documente de identitate pentru că nu au CNP. Doar 40 de aparţinători au sunat pentru a se interesa de persoanele din centre.

„În urma intervenţiei coordonate a autorităţilor în spaţiile percheziţionate de procurorii DIICOT şi poliţişti au fost identificate 409 persoane aflate în situaţii de vulnerabilitate. Dintre acestea, 394 au fost relocate în centre rezidenţiale şi servicii sociale din 20 de judeţe. Din păcate, un bărbat relocat în judeţul Mureş a decedat în această după-amiază”, a transmis, luni seară, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei citate, în prezent sunt aşteptate concluziile Institutului de Medicină Legală privind cauza decesului.

„Celelalte 15 persoane sunt în unităţi medicale, transferaţi din unităţile de primiri urgenţe. Acestea vor rămâne sub supraveghere medicală atât timp cât este necesar, iar după externare vor fi relocate în servicii sociale adecvate, în funcţie de evaluarea medicală şi socială”, a mai transmis instituţia.

Potrivit acesteia, dintre cele 409 persoane identificate, 165 de persoane au domiciliul în Dumbrava, Holod şi Tinca, 149 sunt încadrate în grad de handicap, 212 sunt persoane vârstnice, 11 nu deţin documente de identitate (fără CNP), iar autorităţile competente lucrează pentru clarificarea şi refacerea documentelor.

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Ministerul precizează că la Call Center-ul ANPIS – 021.9309, pus la dispoziţia aparţinătorilor, au sunat până în prezent 40 de persoane.

„Niciuna dintre acestea nu şi-a exprimat intenţia de a prelua în îngrijre persoana despre care solicita informaţii”, explică oficialii ministerului.

Pentru asigurarea continuităţii serviciilor sociale acordate persoanelor relocate, Guvernul va adopta în perioada următoare o hotărâre prin care vor fi alocate resurse financiare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, astfel încât standardul de cost pentru toate persoanele preluate să fie acoperit până la sfârşitul anului.

Măsura va permite furnizorilor de servicii sociale asigurarea îngrijirii şi sprijinul necesare tuturor beneficiarilor, fără întreruperi şi fără presiuni suplimentare asupra bugetelor locale.

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Editor : Liviu Cojan