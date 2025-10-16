Live TV

Un bărbat și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, după ce soția a aflat că i-a pierdut banii pentru tratament la jocuri de noroc

masina de politie, noaptea, cu girofarul aprins
Foto: Poliția Română

Un bărbat de 26 de ani din Timișoara și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, unde era internată soția sa. Gestul extrem a avut loc după ce femeia a aflat că el a pierdut la jocuri de noroc banii împrumutați pentru tratamentul ei și l-a amenințat cu divorțul.

Bărbatul şi-a dat foc chiar în faţa Spitalului de Oncologie de pe strada Victor Babeş din Timişoara, după ce s-a certat cu soţia sa, internată în unitatea medicală, potrivit News.ro.

Scanadalul dintre cei doi soţi a izbucnit după ce femeia a aflat că soţul său a pierdut la jocuri de noroc banii pe care îi împrumutase pentru tratamentul ei.

„La data de 16 octombrie 2025, în jurul orei 21:40, poliţiştii Secţiei 2 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat s-ar fi autoincendiat. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba de un tânăr, de 26 de ani, care s-ar fi autoincendiat în timp ce se afla pe bulevardul Victor Babeş din Timişoara, pe fondul unor probleme familiale, ulterior intrând în curtea interioară a unei clinici medicale de pe bulevard. Bărbatul este aparţinătorul unei paciente din cadrul clinicii”, a transmis IPJ Timiş.

Acesta a fost preluat de îndată de cadrele medicale pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, bărbatul le-a spus poliţiştilor că a luat decizia de a se autoincendia, după ce s-a certat cu soţia. El a împrumutat o sumă de bani pentru tratamentul femeii, iar banii i-a cheltuit la jocurile de noroc.

După ce a aflat cele întâmplate, femeia l-a ameninţat că va divorţa, iar ulterior bărbatul a recurs la gestul extrem de a se autoincendia.

