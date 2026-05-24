Un bărbat şi o femeie au murit, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren într-un cartier din Oradea

Trupurile au rămas încarcerate între fiarele contorsionate ale maşinii.

Două persoane şi-au pierdut viaţa, duminică seara, în urma unui grav accident feroviar produs în cartierul Episcopia din Oradea, la o trecere la nivel cu calea ferată, unde un tren a intrat în coliziune cu un autoturism.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Crişana” al judeţului Bihor, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 18:35. La locul tragediei au fost mobilizate de urgenţă patru echipaje de pompieri militari, cu trei autospeciale de intervenţie - dintre care două de descarcerare grea , o ambulanţă SMURD tip B2 şi echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.

În autoturism se aflau două persoane, un bărbat şi o femeie, care au rămas încarcerate între fiarele contorsionate ale maşinii, informează sursa citată de Agerpres.

„Din nefericire, echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a le salva, medicul prezent la faţa locului declarând decesul acestora, victimele prezentând leziuni incompatibile cu viaţa”, se arată în comunicat.

Potrivit comunicatului Poliţiei, din primele investigaţii efectuate de poliţişti, la faţa locului, s-a constatat că trenul de călători, care circula pe relaţia Satu Mare - Oradea, ar fi acroşat autoturismul aflat în traversarea trecerii la nivel cu calea ferată.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de autorităţile competente.

