Un bărbat de 43 de ani şi un copil de nouă ani au murit, după ce s-ar fi electrocutat, joi după-amiază, într-o piscină gonflabilă, în localitatea Cârţa din judeţul Sibiu. Echipaje ale ISU şi SAJ au intervenit pentru a-i resuscita pe cei doi, însă aceștia au fost declarați decedați.

ACTUALIZARE 17:28 Copilul şi bărbatul care s-au electrocutat într-o piscină din localitatea Cârţa au fost declaraţi decedaţi, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

„În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la faţa locului, cele două victime nu au răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarate decedate”, au precizat reprezentanţii ISU Sibiu.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care a avut loc incidentul, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

Știrea inițială. „Astăzi, prin apel 112, poliţiştii din cadrul IPJ Sibiu au fost sesizaţi despre faptul că în localitatea Cârţa, două persoane, un adult şi un copil, s-ar fi electrocutat în timp ce se aflau într-o piscină. Din primele cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că un bărbat de 43 de ani şi un minor de 9 ani, cetăţeni străini, s-ar fi aflat într-o piscină gonflabilă, iar din cauze care urmează a fi stabilite, s-ar fi electrocutat”, a transmis IPJ Sibiu, potrivit News.ro.

La fața locului sunt mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de primă intervenţie şi una de stingere, precum şi două ambulanţe SAJ. De asemenea, intervin şi elicopterele SMURD Braşov şi Târgu Mureş.

„Din primele informaţii bărbatul în vârstă de aproximativ 40 de ani şi minorul în vârstă de aproximativ 9 ani s-au electrocutat la ieşirea dintr-o piscină gonflabilă. În aceste momente ambele victime sunt în curs de resuscitare. Echipajele medicale depun eforturi pentru a le salva viaţa”, a transmis, inițial, ISU Sibiu.

