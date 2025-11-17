Live TV

Un bebeluș de trei luni și sora lui de aproape doi ani au fost violați de părinți în Galați. Cum au fost descoperite atrocitățile

masina de politie
Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Poliţiei Capitalei. Foto: Poliția Română
Un caz cu adevărat șocant a ajuns, la sfârșitul săptămânii trecute, la Tribunalul Brăila: un bărbat și o femeie, care sunt concubini, au fost arestați preventiv, fiind acuzați că au abuzat sexual doi copii, un bebeluș de doar 3 luni și o fetiță de 1 an și 7 luni.

Individul este acuzat de viol și pornografie infantilă, iar mama copiilor de complicitate la viol și pornografie infantilă.

Cei doi copii sunt ai femeii, însă bărbatul nu apare ca tată în certificatele de naștere, deși anchetatorii bănuiesc că ar fi chiar tatăl biologic, transmite debraila.ro. 

Se pare că cei doi indivizi filmau faptele oribile, ba chiar au încercat să le transmită live pe TikTok.

Potrivit unor surse judiciare, chiar platforma TikTok a înștiințat autoritățile române cu privire la ororile care se întâmplau în locuința celor doi concubini.

Bebelușul și surioara lui au fost preluați de Protecția Copilului.

DIICOT i-a reținut pe cei doi indivizi, iar judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Brăila a dispus arestarea preventivă. Bărbatul și femeia sunt dintr-o comună din județul Galați.

Deși vorbim de doi inculpați gălățeni, iar faptele s-au petrecut în județul Galați, dosarul este instrumentat de DIICOT – Biroul Teritorial Brăila întrucât DIICOT – Serviciul Teritorial Galați trece printr-o criză acută de procurori. Astfel, odiosul caz a ajuns la Tribunalul Brăila.

Oficialii de la DIICOT au transmis într-un comunicat public:  „La data de 13 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Brăila au dispus reținerea a doi inculpați (un bărbat și o femeie, cu vârstele de 48 și 22 de ani) cercetați pentru infracțiunile de viol săvârșit asupra unui minor, complicitate la viol săvârșit asupra unui minor și pornografie infantilă.

Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, la data de 07.11.2025, inculpatul acționând în scopul producerii de materiale pornografice, a întreținut acte de natură sexuală cu două victime minore, context în care inculpata a realizat înregistrări de tip video folosind un telefon mobil. Ulterior, inculpații au editat materialele pornografice cu minori (prin suprapunerea unui fundal sonor) și le-au distribuit pe o rețea de socializare.

In urma percheziției efectuate în locuința comună a acestora, situată pe raza județului Galați, au fost identificate și ridicate dispozitive de stocare a datelor. De asemenea, cele două victime minore au fost plasate în regim de urgență la un asistent maternal profesionist.

În ziua de 14.11.2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pe o durată de 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați. Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție

