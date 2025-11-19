Live TV

Un bucătar srilankez beat a încercat să omoare patru conaţionali cu un cuţit, într-un hotel din Brăila

Data actualizării: Data publicării:
Cuțit bucătărie
Foto: Profimedia

Un cetăţean srilankez care şi-a tăiat cu un cuţit patru conaţionali, în incinta unui hotel din Brăila, se află în arest la domiciliu pentru 30 de zile şi este cercetat pentru tentativă de omor şi tentaitvă de omor calificat. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, presupusul agresor, care este bucătar, ar fi fost sub influenţa alcooloului când ar fi comis faptele.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila informează că procurorii au pus în mişcare acţiunea penală în cazul unui cetăţean străin care ar fi atacat cu un cuţit alţi patru străini, în incinta unui hotel din municipiul Brăila, scrie News.ro.

Potrivit sursei citate, bărbatul este acuzat de tentativă la omor şi tentativă la omor calificat.

Potrivit anchetatorilor, agresiunea a avut loc în seara de 15 noiembrie, când un cetăţean străin, potrivit unor surse judiciare srilankez, l-ar fi tăiat la gât cu un cuţit pe un alt bărbat, tot străin, cu intenţia de a-l ucide. Victima a suferit leziuni care necesită pentru vindecare 10-12 zile de îngrijiri medicale.

În aceeaşi seară, 20 de minute mai târziu, bărbatul a atacat cu acelaşi cuţit alte trei persoane, care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Conform unor surse judiciare, toţi cei implicaţi sunt cetăţeni srilankezi, iar presupusul agresor este bucătar. Aceleaşi surse au precizat că în momentul în care a comis atacurile, acesta se afla sub influenţa băuturilor alcoolice..

Reţinut iniţial, bărbatul a fost plasat apoi în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce instanţa a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă a acestuia.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
3
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu
Nou blocaj pe tăierile din instituții: reducerea salariilor cu 10%...
dmitri-medvedev-profimedia
„Moartea regimului de la Kiev va fi inevitabilă”. Nou mesaj plin de...
home and lifestyle concept,buying using credit card working with packaging startup entrepreneur small business e-commerce owner
Taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE, aprobată în...
Aftermath of a Russian drone attack in Odesa region
Bombardamente în 8 orașe ucrainene: 10 morți. Rusia a atacat cu sute...
Ultimele știri
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
Nicki Minaj intră în disputa lui Donald Trump cu Nigeria. Acuzații de persecutare a creștinilor, respinse de autorități
Percheziții în județele Bacău și Satu Mare la persoane cercetate pentru pornografie infantilă, viol şi şanjaj asupra unui minor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Fine dining
Un celebru chef elvețian și-a pierdut steaua Michelin, după 40 de ani. „Sunt devastat, nu am nicio explicație”
seismograf care inregistreaza un cutremur
Un cutremur de magnitudine 3,3 a avut loc luni dimineață în zona Brăila
barbat arestat
Un bărbat din Brăila, arestat pentru tentativă de omor după ce a lovit intenționat un om cu mașina. În ce stare este victima
băiat care are scris stop pe mână
Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
revolta parcare braila
„E mai mare rușinea”. Revoltă printre localnici, după ce o parcare de cartier s-a transformat într-un haos, cu girul primăriei
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd reintră în Scorpion și schimbă complet atmosfera. Zodia care nu-și mai poate ascunde...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Cei doi jucători pe care Marius Șumudică îi vrea titulari în barajul României din martie: „Centrează ca-n...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Salariul bombă pentru care Mircea Lucescu suportă atacurile din toate părțile de la naționala României...
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât plătești pentru asigurarea de sănătate în 2025 dacă nu ai venituri. Calculul complet pentru 1 lună, 6...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Numit "infractor" de Traian Băsescu, Giovanni Becali nu s-a abținut: "Mă chema la Cotroceni și-mi zicea asta"
Pro FM
Dua Lipa și-a arătat picioarele "kilometrice" și pofta de viață, într-un dans energic. Rochia mini și...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 de lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin”
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu împărtășește primele fotografii cu fiul ei. „Un pachețel blonduț de nota 10”