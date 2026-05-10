Contrabandiștii de țigări au găsit locuri ingenioase pentru a-și ascunde marfa adusă ilegal în țară. Un șofer, cetățean bulgar a fost prins în timp ce avea nu mai puțin de 1100 de pachete de țigări ascunse în bagajele transportate, în spoilerul autoturismului și în roata de rezervă.

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat au descoperit, în cadrul unei acțiuni tip Blitz, peste 21.000 de țigarete ascunse în diverse compartimente special amenajate ale unui autoturism înmatriculat în Danemarca, transmite IGPF.

În urma verificării efectuate asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit, ascunse în bagajele transportate, în spoilerul autoturismului și în roata de rezervă, 1.088 pachete de țigarete (21.760 de țigarete), cu timbru de acciză bulgăresc, pentru care persoana în cauză nu a putut prezenta documente de proveniență.

Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de 32.640 lei, a fost indisponibilizată de către polițiștii de frontieră și introdusă în Camera de Corpuri Delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj. În cauză a fost întocmit dosar penal.

„Chiar și după integrarea completă a României în spațiul Schengen, vigilența polițiștilor de frontieră rămâne la un nivel ridicat, mărturie stând cazurile de migrație ilegală și contrabandă cu diverse bunuri pe care aceștia le depistează periodic în cadrul controalelor nesistematice efectuate pe principalele noduri de comunicație din zona de competență, Poliția de Frontieră Română desfășurând permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în vederea asigurării unui climat de siguranță și securitate la frontiera de stat” mai transmite PGPF într-un comunicat.

