Video Un cetăţean român, deținut politic în Venezuela, a fost eliberat și urmează să ajungă în ţară. Precizările MAE

Ministerul de Externe a transmis, vineri, că cetăţeanul român eliberat din Venezuela a fost preluat de reprezentanţii Delegaţiei UE la Caracas şi urmează să ajungă în perioada următoare în ţară. Cristian Cenuşe, în vârstă de 37 de ani, era în detenţie de mai bine de un an.

 

„Ministerul Afacerilor Externe salută eliberarea unui cetăţean român, aflat de mai bine de un an în detenţie în Republica Bolivariană a Venezuelei. Totodată, MAE adresează mulţumiri Delegaţiei UE la Caracas, cu care autorităţile române au cooperat strâns, de la semnalarea cazului, atât pentru acordarea asistenţei consulare, cât şi pentru promovarea obiectivului eliberării cetăţeanului român”, a transmis, vineri, Ministerul de Externe, într-un comunicat de presă citat de News.ro.

De asemenea, MAE „exprimă aprecierea pentru sprijinul oferit de statele partenere, în special Republica Cehia, în vederea revenirii în România a cetăţeanului român”.

„MAE subliniază că cetăţeanul român se află în acest moment în Venezuela - fiind preluat de reprezentanţii Delegaţiei UE la Caracas - şi urmează să ajungă în perioada următoare în România. De asemenea, MAE menţionează că situaţia cetăţeanului român este în atenţia instituţiei, din octombrie 2024, fiind întreprinse demersuri constante de către Departamentul Consular, atât în relaţie cu autorităţile venezuelene şi Delegaţia UE la Caracas, cât şi în relaţie cu familia cetăţeanului român, obiectivul urmărit în toată această perioadă fiind, pe de o parte, asigurarea asistenţei şi protecţiei consulare, şi pe de altă parte, eliberarea şi revenirea cetăţeanului român în ţară”, a mai transmis instituţia citată.

Venezuela a eliberat în cursul nopţii mai mulţi cetăţeni străini care erau încarceraţi, inclusiv din România, potrivit ministrului ceh de externe, Petr Macinka, care a anunţat vineri eliberarea unui cetăţean ceh reţinut din 2024.

ONG-ul venezuelean Foro Penal anunţa, în noiembrie anul trecut, că Cristian Cenuşe, un român în vârstă de 37 de ani, este deţinut politic în Venezuela. Bărbatul ar fi fost arestat de Garda Naţională Bolivariană în septembrie 2024.

