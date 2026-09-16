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Video Un cioban care a vrut să organizeze protestul din Piața Victoriei avertiza în urmă cu o săptămână: Vor fi violențe

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Violențe în Piața Victoriei.
Violențe în Piața Victoriei. Foto: Profimedia Images
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Iancu Gelu, unul dintre organizatorii inițiali ai protestului ciobanilor din Piața Victoriei, care ocupă și funcția de viceprimar al comunei Căpușu Mare, din județul Cluj, declara, în urmă cu aproape o săptămână, că a renunțat la organizarea manifestației după ce ar fi primit amenințări cu moartea la adresa sa, a copiilor și a familiei sale. Acesta susținea că protestul ar fi fost preluat politic de persoane apropiate AUR și că manifestația pașnică ar fi putut fi transformată într-una violentă.

 

Iancu Gelu, viceprimar din partea Forței Drepte în comuna Căpușu Mare, din județul Cluj, declara, într-o postare pe Facebook, că a fost co-organizator al protestului și că a renunțat la organizare după ce ar fi fost ținta unor amenințări. El afirma că, după ce a încercat să îi convingă pe liderii ciobanilor să obțină autorizație pentru protest, a primit amenințări cu moartea la adresa sa, a copiilor și a familiei sale.

„Eu am să o numesc «Ciobaniada». De ce? Am să vă și explic. Eu am fost co-organizator pe autorizație, deci s-a obținut o autorizație pentru acel protest, în ciuda dorințelor exprimate de anumiți lideri ai ciobanilor, care au demonstrat că au interese ascunse. Ei bine, eu am renunțat. Eu am renunțat în momentul în care, după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea la adresa mea, a copiilor și a familiei mele”, a declarat el. 

Acesta a mai spus că l-a contactat pe unul dintre liderii implicați în organizarea protestului pentru a obține autorizația manifestației, astfel încât să nu se repete situația de la protestul din 30 iulie.

„L-am contactat la începutul lunii august să obținem autorizație pentru acest protest pentru a nu se întâmpla aceleași lucruri ca și la protestul din 30 iulie, unde tot felul de personaje din partea partidului AUR și «turul doi înapoi» au parazitat acel protest și ciobanii au plecat la fel cum au venit, ba mai mult, au fost și gazați”, a afirmat Iancu.

El a precizat că le-a cerut celor implicați în organizare ca protestul să fie unul al ciobanilor și să se desfășoare în limite legale.

„L-am rugat pe acest domn care am crezut că e de bună credință, să scoatem o autorizație, să mergem noi, ciobanii, strict, ciobanii, să meargă acolo, să-și strige durerea, să intre la consultări și să vină cu niște rezultate”, a spus acesta.

Iancu Gelu avertiza că, în forma de atunci, protestul risca să fie folosit în scopuri politice și că ciobanii ar fi putut ajunge să suporte consecințele unor eventuale violențe.

„Problema este că ciobanii vor fi masa de manevră și dacă treaba nu iese bine, ciobanii vor fi de vină. Ei încearcă acuma un fel de revoluție, de Mineriadă, de violențe și sper ca instituțiile statului să prevină ceea ce se anunță pe data de 15, adică violențe. Scopul lor nu mai este de mult cel al ciobanilor și a rezolvării problemei ciobanilor, ci totul a devenit marketing politic”, a mai afirmat el. 

 

Editor : C.S.

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