Un consilier ANAF a ajuns în vizorul procurorilor, după ce a ascuns fapte de evaziune fiscală și a dat informații dintr-un dosar penal

Sediu ANAF din București. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Un consilier superior din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Vasile Preda, este urmărit penal după ce ar fi ajutat un notar cu informații confidențiale, inclusiv legate de un dosar penal. Procurorii l-au mai acuzat pe Vasile Preda că nu l-ar fi denunțat pe notar, deși ar fi știut că acesta face evaziune fiscală.

Vasile Preda este urmărit penal de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București pentru divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, compromitere a intereselor justiției și omisiune a sesizării.

Procurorii susțin că Preda, consilier în cadrul ANAF Sector 3, i-ar fi trimis notarului copii ale unor corespondențe interne între ANAF și Poliția Română.

„A divulgat, fără drept, informații nedestinate publicității conținute în corespondență și pe care inculpatul le cunoștea prin prisma atribuțiilor de serviciu, fiind astfel afectate interesele legitime ale Poliției Române și ANAF”, potrivit comunicatului procurorilor.

Ulterior, Vasile Preda i-ar fi transmis notarului „informații confidențiale, privind timpul, modul și mijloacele prin care urma să se administreze o probă într-o cauză penală”.

Procurorii l-au mai acuzat pe consilierul ANAF că nu l-a denunțat pe notar, deși știa că face evaziune fiscală, faptă pentru care a fost plasat sub control judiciar în 4 iulie. 

Anchetatorii au descoperit că notarul, între 2022 și 2025, nu a plătit impozite aferente tranzacțiilor de clădiri și a produs un prejudiciu statului de peste 7 milioane de lei.

Potrivit ultimei declarații de avere, depusă în anul 2024, Vasile Preda are trei apartamente în București, cumpărate între 2022 și 2023, și a mai vândut un alt apartament în 2023, în valoare de 92.000 de euro.

Consilierul ANAF a declarat un venit anual de 108.816 lei, adică 9.000 de lei lunar, din salariu, dar și 4.500 de lei din pariuri.

