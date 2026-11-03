Live TV

Video Un copac s-a prăbuşit peste o mașină aflată în mers, în Sectorul 1 din București. Primar: „Sunt încă mulţi arbori periculoşi”

Data actualizării: Data publicării:
copac prabusit
Un copac s-a prăbuşit peste o mașină aflat în mers, în Sectorul 1 din București. Foto: Captura video/Facebook/Info Trafic Bucuresti
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un copac s-a prăbuşit pe bulevardul Aviatorilor, marţi, peste un autoturism aflat în mers, fără a exista victime şi echipele Primăriei Sectorului 1 au intervenit imediat după restricţionarea traficului de către poliţişti, carosabilul fiind degajat în aproximativ 30 de minute, a anunţat primarul George Tuţă.

Tuţă a transmis printr-o postare pe Facebook că întreaga intervenţie a fost finalizată în aproximativ o oră, astfel încât circulaţia să poată fi reluată în siguranţă.

El a precizat că, în urma îndepărtării şi secţionării trunchiului, angajaţii autorităţii locale au constatat că cilindrul central al arborelui (lemnul intern) era afectat, ceea ce îi slăbise rezistenţa la vânt şi intemperii şi că, din păcate, această degradare nu era vizibilă la exterior.

„Ştiu că în Sectorul 1 sunt încă mulţi arbori uscaţi sau periculoşi care necesită intervenţii. Lucrăm permanent pentru îndepărtarea arborilor şi crengilor căzute pe carosabil şi trotuare, dar şi pentru eliminarea ramurilor care prezintă pericol, în condiţiile legii. Am finalizat deja introducerea pe hartă a tuturor avizelor primite de la Primăria Capitalei în anul 2026, iar acum continuăm cu cele din perioada 2021-2025. Vrem să avem o evidenţă clară şi transparentă a arborilor pentru care au fost aprobate intervenţii, astfel încât să ştim unde trebuie să acţionăm şi să putem urmări mai bine lucrările. Avem deja pe hartă peste 8.500 de arbori tineri şi peste 500 de alveole în care trebuie plantaţi arbori noi. În paralel, completăm această evidenţă cu informaţii despre arborii uscaţi şi cei care necesită intervenţii", a menţionat primarul Tuţă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Edilul a subliniat că se lucrează zilnic cu toate echipele şi resursele disponibile pentru a recupera „restanţele acumulate de-a lungul anilor”.

„Nu putem preveni orice incident, dar putem interveni rapid, putem identifica riscurile şi putem face tot ce ţine de noi pentru a avea un Sector 1 mai sigur şi mai bine îngrijit", a adăugat George Tuţă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
blana docuz
2
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
3
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
4
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Centru de date Yandex lovit de dronele ucrainene.
5
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia...
Un nou divorț de răsunet! Miliardarul român fugit din țară a primit vestea: "Îi doresc multă fericire!"
Digi Sport
Un nou divorț de răsunet! Miliardarul român fugit din țară a primit vestea: "Îi doresc multă fericire!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-11-03 100400
Operaţiunea „JUPITER 6”: Peste 300 de percheziţii au loc în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară
lucrari tramvai
Care este stadiul proiectelor pentru reabilitarea liniilor de tramvai din București. Anunțul Primăriei Capitalei
photo-collage.png - 2026-11-02T151833.621
30 de mașini au fost avariate și peste 40 de copaci au fost doborâți în urma ploilor şi a vântului puternic în București și Ilfov
calorifer-profimedia-0637835936
29% dintre asociaţiile de proprietari din București nu au apă caldă şi căldură la parametrii corespunzători, anunță Termoenergetica
photo-collage.png - 2026-11-02T151833.621
Trafic blocat pe ambele sensuri pe bulevardul Metalurgiei din București, după ce un copac a căzut și a doborât un stâlp electric
Recomandările redacţiei
Meetings of the parliamentary groups
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc...
2026-05-14-2526
Ce pățești când superi un om influent dintr-un județ. Cazul localului...
Dominic Fritz.
Reacție dură a lui Fritz după ce șefa AfD a atacat românii din...
ID254742-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Angajații INS au anunțat că vor ieși în stradă pentru plata...
Ultimele știri
Un preot a fost arestat preventiv, după ce a abordat două fete de 13 ani şi le-ar fi cerut să întreţină relaţii sexuale cu el
Un deţinut încarcerat pentru tentativă de viol nu s-a mai întors din permisie. Poliția cere ajutorul populației
Experiența unui medic român în sistemul medical din SUA: cum ar putea schimba alegerile politicile din Sănătate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimatumul dat de Catherine Zeta-Jones lui Michael Douglas, pe când el avea 5 iubite: "Uneori, lucrurile...
Cancan
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și..
Fanatik.ro
Lovitura la care speră Rapidul în ianuarie: transfer de 1,5 milioane de euro
editiadedimineata.ro
Donald Trump, Vladimir Putin și Meta, pe lista RSF a „prădătorilor libertății presei” din 2026
Fanatik.ro
Lovitură pentru cluburile din SuperLiga! CFR Cluj, Petrolul și UTA în pericol: „Modificăm legea insolvenței”
Adevărul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a dat lovitura: 37.000.000 €! ”Din două telefoane și o semnătură”
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, moment emoționant alături de fiul său diagnosticat cu o boală neurologică rară: "Sunt mândru...
Adevarul
Ce pensionari vor primi taloane de pensie cu cod QR și ce pot face cu ele
Newsweek
Cum a motivat CCR că plafonarea pensiilor militare respectă Constituția? De ce pensia nu crește cu soldele?
Digi FM
Alegeri SUA. Ce sunt "midterms" și de ce sunt atât de importante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bei ceai foarte fierbinte? Ce au descoperit cercetătorii despre acest obicei și sănătatea inimii
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Nicolas Cage, evacuat din vila de 10,5 milioane de dolari. A ajuns să locuiască în hoteluri
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...