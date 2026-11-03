Un copac s-a prăbuşit pe bulevardul Aviatorilor, marţi, peste un autoturism aflat în mers, fără a exista victime şi echipele Primăriei Sectorului 1 au intervenit imediat după restricţionarea traficului de către poliţişti, carosabilul fiind degajat în aproximativ 30 de minute, a anunţat primarul George Tuţă.

Tuţă a transmis printr-o postare pe Facebook că întreaga intervenţie a fost finalizată în aproximativ o oră, astfel încât circulaţia să poată fi reluată în siguranţă.

El a precizat că, în urma îndepărtării şi secţionării trunchiului, angajaţii autorităţii locale au constatat că cilindrul central al arborelui (lemnul intern) era afectat, ceea ce îi slăbise rezistenţa la vânt şi intemperii şi că, din păcate, această degradare nu era vizibilă la exterior.

„Ştiu că în Sectorul 1 sunt încă mulţi arbori uscaţi sau periculoşi care necesită intervenţii. Lucrăm permanent pentru îndepărtarea arborilor şi crengilor căzute pe carosabil şi trotuare, dar şi pentru eliminarea ramurilor care prezintă pericol, în condiţiile legii. Am finalizat deja introducerea pe hartă a tuturor avizelor primite de la Primăria Capitalei în anul 2026, iar acum continuăm cu cele din perioada 2021-2025. Vrem să avem o evidenţă clară şi transparentă a arborilor pentru care au fost aprobate intervenţii, astfel încât să ştim unde trebuie să acţionăm şi să putem urmări mai bine lucrările. Avem deja pe hartă peste 8.500 de arbori tineri şi peste 500 de alveole în care trebuie plantaţi arbori noi. În paralel, completăm această evidenţă cu informaţii despre arborii uscaţi şi cei care necesită intervenţii", a menţionat primarul Tuţă.

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Edilul a subliniat că se lucrează zilnic cu toate echipele şi resursele disponibile pentru a recupera „restanţele acumulate de-a lungul anilor”.

„Nu putem preveni orice incident, dar putem interveni rapid, putem identifica riscurile şi putem face tot ce ţine de noi pentru a avea un Sector 1 mai sigur şi mai bine îngrijit", a adăugat George Tuţă.

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Editor : A.P.