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Un copil a fost exploatat sexual în ultimii șapte ani de doi bărbați, dintre care unul pensionar. DIICOT a intrat pe fir

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ofiteri diicot
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Doi bărbați, de 51 și 71 de ani, au fost reținuți și urmează să afle dacă vor fi arestați preventiv, fiind acuzați de trafic de minori și viol. Una dintre victime avea 11 ani în momentul în care cei doi bărbați au început să o exploateze, potrivit datelor furnizate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). 

Încă din anul 2019, arată procurorii DIICOT, bărbatul care în prezent are 71 de ani a profitat de situația vulnerabilă în care se afla o copilă, în vârstă de 11 ani la acea dată (abandonase școala, nu avea familie și se afla într-o stare avansată de sărăcie) și a obligat-o să practice videochat în București.

Doi ani mai târziu, între 2021 și 2022, copila a fost forțată întrețină relații sexuale contra cost cu persoane din anturajul bărbatului, dar și cu alți bărbați găsiți pe internet.

„Totodată, în intervalul de timp menționat, inculpatul a întreținut, în mod repetat, relații sexuale cu persoana vătămată minoră, profitând de ascendentul moral pe care îl exercita asupra acesteia, consolidat prin asigurarea unei locuințe, oferirea de daruri, dar și imposibilitatea victimei de a-și exprima voința”, subliniază DIICOT.

Începând cu 2022, un alt bărbat, de 51 de ani, a exploatat-o sexual pe copila în vârstă de 13-14 ani la acea dată, profitând la rândul lui de starea de vulnerabilitate în care se afla minora. În acel moment, minora ajunsese să consume și substanțe interzise.

Bărbatul de 51 de ani a forțat-o la rândul lui să practice prostituția în apartamente din București. Ambii bărbați, cel de 71 de ani și cel de 51 de ani, preluau integral banii oferiți de clienți, subliniază procurorii. 

Același bărbat de 51 de ani, în cursul anului 2026, a profitat de vulnerabilitatea unei alte victime, „speculând sentimentele de afecțiune ale acesteia, precum și prin exercitarea unor acte de violență fizică și psihică”, pe care a forțat-o să practice prostituția în Buzău, București și localități din Germania.

„Inculpatul a exercitat un control riguros asupra activității victimei, a programului acesteia, clienților cu care întreținea relații sexuale, tarifelor percepute și sumelor de bani obținute în urma prestării serviciilor sexuale (...) Inculpatul a beneficiat în mod direct de veniturile obținute de victimă, din practicarea prostituției”, au mai precizat procurorii DIICOT.

Editor : M.G.

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