Un copil de 3 ani a rănit cu un cuțit în cap un bebeluș, în Dâmbovița. Victima va fi operată

Un copil de trei ani a rănit cu un cuțit în zona capului un alt copil, în vârstă de un an, într-o locuință din județul Dâmbovița. Cei doi minori sunt rude și se aflau în grija unei adolescente de 15 ani, sora copilului mai mare. Victima urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale, însă viața nu îi este pusă în pericol. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență domestică, potrivit News.ro.

Incidentul a avut loc vineri după-amiază, într-o locuință din comuna Mănești, județul Dâmbovița.

În jurul orei 13:05, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Dragomirești au fost sesizați prin apel la 112 că un copil de un an ar fi fost rănit cu un cuțit de un alt minor, în vârstă de trei ani.

Potrivit primelor verificări, cei doi copii se aflau sub supravegherea unei adolescente de 15 ani, sora copilului de trei ani.

„Din verificările efectuate, polițiștii au constatat faptul că minorii s-ar fi aflat în grija unei tinere, de 15 ani (sora minorului de 3 ani), într-o locuință din comuna Mănești, iar pe fondul neatenției acesteia, minorul de 3 ani ar fi agresat fizic minorul de 1 an. În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență domestică, întrucât între cei doi minori există grad de rudenie de unchi-nepot”, au transmis sâmbătă reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița.

Copilul de un an a suferit o rană în zona capului și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, viața minorului nu este pusă în pericol.

În urma incidentului, polițiștii au sesizat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.

Editor : Ș.A.