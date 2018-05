Un copil internat la „Marie Curie” le-a fotografiat pe infirmiere lustruind mașina unei șefe de secție

Un copil internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Marie Curie” le-a fotografiat, de-a lungul câtorva luni, pe mai multe infirmiere ale spitalului, care îi spală și îi lustruiesc mașina Mihaelei Bălgrădean, șefa secției Nefrologie Pediatrică, scrie Tolo.ro.

Sursă foto: Tolo.ro

În imagini se vede cum infirmierele și asistentele dau cu apă pe mașină, o lustruiesc bine și fac curat inclusiv în interiorul autoturismului. Fotografiile au fost făcute pe parcursul mai multor luni.

Contactată de jurnalisții Tolo.ro, Mihaela Bălgrădean a recunoscut că „le mai roagă” pe infirmiere să îi spele mașina, pentru că ea nu are timp să își ducă autoturismul la spălătorie.

„Știți, acolo unde locuiesc eu, îmi las, de obicei, mașina sub niște copaci. Mai cad lucruri… Cum vin la muncă de dimineață, de la 7, nu am timp să îmi spăl geamurile. Așa că le rog pe infirmiere să mă ajute. Eu le-am rugat doar să mă ajute la geamuri, nu am când să merg la spălătorie”, spune Bălgrădean.

În momentul în care i se atrage atenția că asistentele fac curat și în interiorul mașinii, medicul răspunde că „dacă trec mai jos, e treaba lor”.

Managerul spitalului spune că va avea o discuție cu șefa de secție și că această situație nu i se pare normală.

Citește mai multe aici