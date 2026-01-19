Live TV

Un cunoscut profesor român îl compară pe Donald Trump cu Adolf Hitler: „Fixează în timp începutul căderii sale”

Data publicării:
Fizicianul Cristian Presură explică de ce nu pot fi implantate cipuri prin vaccin
FOTO: captura youtube

Cristian Presură, fizician și cercetător, îl compară pe liderul de la Casa Albă cu dictatorul nazist, Adolf Hitler. Profesorul stabilit în Olanda asemănă ambițiile lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei cu împărțirea Cehoslovaciei făcută sub oblăduirea dictatorului din interbelic. 

„Groenlanda este momentul definitoriu pentru Trump: fixează în timp începutul căderii sale, la fel cum 1 septembrie 1939 a fost ziua în care a început sfârșitul pentru Hitler.

Hitler a mers pe mâna lui Ribbentrop, convins că Franța și Marea Britanie nu vor interveni, deși mulți îl acuzau pe Ribbentrop că era rupt de realitate. Când declarația de război a venit, se spune că Hitler a rămas blocat: Și acum?”, ar fi spus el. Asta ieșea cu totul din planurile lui.

Cu Trump va fi la fel. Nu mai trăim într-o perioadă a imperialismului care să justifice cumpărarea de teritorii cu bani și amenințarea forței, sau răpirea unui lider doar pentru petrolul țării sale, uitând de cetățenii săi. Liderii americani de dinaintea lui Trump au trebuit, măcar de ochii lumii, să își justifice intervențiile cu lupta pentru valori democratice cu „eliberarea” popoarelor și așa mai departe. Iar americanii înșiși nu mai trăiesc în perioada Vestului Sălbatic, în care diferite forme de poliție internă își puteau permite intervenții brutale fără consecințe politice.

Valorile umanității sunt, din fericire, altele. Iar Trump va fi taxat chiar în America pentru atitudinea lui de bullying. Prevad că nu își va termina mandatul la timp”, a scris Presură pe rețelele sociale. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
Armata germană
3
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
4
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică dimineața. Un val de...
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Digi Sport
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Robert Fico, la întâlnirea cu Donald Trump Foto Robert Fico Facebook
Premierul slovac Robert Fico s-a întâlnit cu Donald Trump și a declarat că UE este „o instituție aflată în criză profundă”
trump
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
António Guterres
Șeful ONU acuză SUA că ignoră dreptul internațional: „Unii vor să înlocuiască puterea legii cu legea puterii”
Lingouri de aur
Noi recorduri pentru aur şi argint: Prețurile metalelor prețioase au explodat după ameninţările tarifare lansate de Donald Trump
St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)
Negociatorul lui Putin spune că alianța transatlantică s-a încheiat după amenințările lui Trump cu impunerea de tarife
Recomandările redacţiei
vagoane tren accident
Cel puţin 39 de morţi în tragedia feroviară din sudul Spaniei...
coada masini a2
VIDEO Autostrada Soarelui s-a blocat după un accident între două...
Peisaj de iarnă în românia
Val de ger siberian în România. ANM a extins alertele de cod galben...
olguta vasilescu proiect pensii inquam octav ganea 20180810121827_IMG_7099-01
Olguța Vasilescu: „Consultăm membrii PSD înainte de a decide dacă...
Ultimele știri
Poliţia caută o persoană care a scos 15.000 de lei dintr-un bancomat şi i-a uitat pe aparat. Apelul făcut de autorități
ANAF pregătește modificarea formularului de înscriere a persoanelor fizice în Registrul RO e-Factura, după „Ordonanța trenuleț”
Criminalul din Mureș, căutat și de FBI. Emil Gânj s-ar putea ascunde în Ungaria sau în tuneluri din Al Doilea Război Mondial
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de...
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan, salariu uriaș la Rapid! Dan Șucu îl plătește „regește” pe internaționalul român revenit în...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro...
Adevărul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și...
Playtech
Abia acum vine gerul adevărat! Temperaturile scad şi mai mult, avem frig arctic. Avertisment ANM
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi Sport
L-a umilit pe Gigi Becali de față cu toți jucătorii și a plecat fără să clipească. "A venit la mașină, a tras...
Pro FM
E Paula Seling îndrăgostită? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că mergem...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Agatha Christie, autoarea crimei aproape perfecte. Cum și-a înscenat dispariția, folosind numele amantei...
Newsweek
Ministrul muncii îngroapă creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. De ce nu va schimba legea?
Digi FM
Ce pensie are Traian Băsescu în 2026. În noiembrie 2014 lua 2.950 de lei pe lună: "Asta mi se pare anormal"
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fanilor nu le vine să creadă că are aproape 80 de ani. Stallone, la sală: Devine tot mai greu, dar trebuie să...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...