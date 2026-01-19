Un cunoscut profesor român îl compară pe Donald Trump cu Adolf Hitler: „Fixează în timp începutul căderii sale”

Cristian Presură, fizician și cercetător, îl compară pe liderul de la Casa Albă cu dictatorul nazist, Adolf Hitler. Profesorul stabilit în Olanda asemănă ambițiile lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei cu împărțirea Cehoslovaciei făcută sub oblăduirea dictatorului din interbelic.

„Groenlanda este momentul definitoriu pentru Trump: fixează în timp începutul căderii sale, la fel cum 1 septembrie 1939 a fost ziua în care a început sfârșitul pentru Hitler.

Hitler a mers pe mâna lui Ribbentrop, convins că Franța și Marea Britanie nu vor interveni, deși mulți îl acuzau pe Ribbentrop că era rupt de realitate. Când declarația de război a venit, se spune că Hitler a rămas blocat: „Și acum?”, ar fi spus el. Asta ieșea cu totul din planurile lui.

Cu Trump va fi la fel. Nu mai trăim într-o perioadă a imperialismului care să justifice cumpărarea de teritorii cu bani și amenințarea forței, sau răpirea unui lider doar pentru petrolul țării sale, uitând de cetățenii săi. Liderii americani de dinaintea lui Trump au trebuit, măcar de ochii lumii, să își justifice intervențiile cu lupta pentru valori democratice cu „eliberarea” popoarelor și așa mai departe. Iar americanii înșiși nu mai trăiesc în perioada Vestului Sălbatic, în care diferite forme de poliție internă își puteau permite intervenții brutale fără consecințe politice.

Valorile umanității sunt, din fericire, altele. Iar Trump va fi taxat chiar în America pentru atitudinea lui de bullying. Prevad că nu își va termina mandatul la timp”, a scris Presură pe rețelele sociale.

Editor : A.R.