Un deţinut de la Penitenciarul Baia Mare a evadat. Poliţia îndeamnă oamenii care îl văd să nu îl abordeze

Un deţinut de la Penitenciarul Baia Mare a evadat, miercuri după-amiază, de la un punct de lucru din municipiu. Polițiștii îl caută și îi avertizează pe cei care îl văd să nu îl abordeze şi să sune la 112.

„Astăzi, 19 august a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş au fost informaţi cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 28 de ani, privat de libertate, ar fi părăsit un punct de lucru exterior fără încuviinţare", a anunţat IPJ Maramureş, citat de News.ro.

Bărbatul căutat se numeşte Dorel Dorin Moldovan, el având domiciliul în comuna Coroieni, sat Vălenii Lăpuşului.

„Imediat după primirea sesizării, au fost declanşate activităţi specifice de căutare, fiind mobilizate efective în vederea depistării acestuia. Persoanele care deţin informaţii ce pot conduce la identificarea sau localizarea bărbatului sunt rugate să nu îl abordeze şi să apeleze de îndată numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112", a transmis sursa citată.

Presa locală a relatat că bărbatul era deţinut la Penitenciarul Baia Mare şi a evadat de la un punct de lucru din zona Liceului „Emil Racoviţă" din municipiu.

Editor : M.B.