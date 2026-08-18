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Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră l-au urmărit și i-au confiscat-o

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Foto: Politia de Frontieră
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Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara au oprit în trafic, pe autostrada A1, un autoturism înmatriculat în Elveţia, în valoare de aproximativ 200.000 de euro, care figura în bazele de date cu alertă emisă de autorităţile elveţiene, fiind căutat pentru confiscare. La volan era un cetăţean elveţian, care a afirmat că a cumpărat maşina, neştiind că era căutată.

Poliţia de Frontieră a informat, marţi, că, în baza unei informări, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara au declanşat, luni după-amiază, o acţiune pentru depistarea şi interceptarea autoturismului.

Acesta a fost reperat la ieşirea din municipiul Timişoara, în timp ce se deplasa spre autostrada A1 pe sensul de mers Timişoara – Arad. Poliţiştii de frontieră timişeni, în cooperare cu un echipaj din cadrul Biroului de Poliţie Autostrăzi, au făcut semn şoferului să oprească, pentru verificări.

La volanul autoturismului se afla un cetăţean elveţian, în vârstă de 35 de ani, el fiind dus, împreună cu maşina, la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, pentru verificări suplimentare.

Bărbatul a declarat că a achiziţionat autoturismul în Elveţia de la o persoană pe care nu o cunoştea şi că nu avea cunoştinţă despre faptul că acesta era căutat de autorităţi.

În urma celor constatate, mijlocul de transport, estimat la o valoare de aproximativ 200.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, până la finalizarea cercetărilor.

Poliţiştii de frontieră fac cercetări în acest caz.

Editor : M.B.

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