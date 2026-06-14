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Un fost consilier prezidențial îl atacă dur pe Nicușor Dan: Și-a dat arama pe față prin desemnare. A fost parte din complotul PSD

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Ludovic Orban și Nicușor Dan.

Ludovic Orban îl acuză direct pe Nicușor Dan de încălcarea Constituției. Propunerea de astăzi a fost dur taxată de fostul președinte PNL, care susține că președintele s-ar fi folosit în trecut de Partidul Național Liberal, iar prin desemnarea sa încearcă să îl distrugă.

„O încălcare grosolană a Constituției și a celor mai elementare reguli ale democrației. Nicușor Dan și-a dat arama pe față prin desemnarea pe care a făcut-o astăzi. Arată limpede că a fost parte din complotul pus la cale cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și prin desemnarea pe care o face încearcă să distrugă un partid democratic care s-a comportat cât se poate de corect cu el”, a declarat Ludovic Orban la Digi24.

Fostul premier și președinte PNL compară situația lui Adrian Veștea cu cea a lui Eugen Tomac și punctează că acesta va fi un premier surogat al PSD.

„Veștea nu este sprijinit decât de PSD, e exact în situația lui Tomac. Nicușor a arătat limpede că e alături de PSD, împotriva PNL. (...) Exact cum Tomac era un premier surogat PSD, la fel e și cu Veștea, că va mai lua câteva voturi din PNL. Este fără precedent. Decizia unui președinte să desemneze un membru politic, fără ca partidul să desemneze. Este o desemnare care este făcută înafara unei voințe”, a adăugat Orban.

De asemenea, Ludovic Orban susține că președintele României s-a folosit de Ilie Bolojan încă din timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale: „Nicușor Dan s-a folosit de Bolojan în campanie, astăzi Nicușor își dă arama pe față că a bătut palma cu PSD pentru scindarea PNL, pentru ruperea unui partid politic, care s-a comportat corect și se poartă ca un inamic”.

Întrebat dacă Nicușor Dan ar putea fi suspendat din funcție, Orban susține că acesta a încălcat de două ori Constituția: „De două ori a încălcat Constituția. O dată pentru că a desemnat pe cineva pe cineva dintr-un partid politic parlamentar fără ca persoana respectivă, membrul respectiv să fie susținut de partidul respectiv. A doua încălcare: era obligatoriu după depunerea mandatului lui Tomac să facă iar consultări politice, ori el n-a mai făcut nici-o consultare politică decât probabil informală cu PSD și cu o mână de trădători din PNL. Nimeni în istorie nu au făcut nominalizări fără consultări și să vină cu susținerea partidelor”.

Editor : Andreea Rubica

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