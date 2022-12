Un fost polițist a găsit zeci de monede din aur și argint. Nu este prima comoară descoperită de el

Zeci de monede vechi din aur și argint au fost găsite de un căutător de comori într-o pădure din județul Olt. După ce va fi evaluat tezaurul de către specialiști, bărbatul va fi recompensat de statul român.

„Aici, avem 3 monede de aur, cea din mijloc este cea mai importantă, a fost realizată la Monetăria din Sibiu, în Transilvania. Cele 2, din laterale, au fost realizate în monetării olandeze.”, spune Paul Durcă, fost polițist.

După ce s-a pensionat, ca să-și ocupe timpul, și-a făcut cumpărat un detector de metale și a început să cutreiere dealurile și pădurile de lângă Slatina. La începutul anului trecut, a devenit căutător de comori autorizat, iar ultima lui descoperire este demnă de titlul obținut. Paul Durcă: „E primul meu aur pe care l-am găsit și atunci am fost foarte entuziasmat. Acum era a 6-a oară când mergeam acolo și mai găsisem și înainte, deci am dus mai multe monede, vreo 5, 6 monede la muzeu din zona asta, din pădurea asta și chiar când am fost acum ultima dată, stabilisem chiar și zona, am stabilit că în zona asta trebuie să merg și pur și simplu s-a întâmplat.”

În total, a descoperit 37 de monede vechi pe care le-a predat muzeului din Slatina. Valoarea comorii va fi stabilită după o expertiză, iar statul îl va recompensa pe fostul polițist cu 30% din sumă.

Florin Ciulavu, arheolog: „Tezaurul, în ansamblu, este destul de interesant, nu doar prin prisma faptului că sunt 3 monede de aur aici, dintre care una chiar e interesantă, ci și datorită faptului că conține aceste monede mai mari, acești taleri, care erau monede de valoare mare și care la momentul respectiv erau folosite, în principal, pentru plata mercenarilor și a armatei.”

Gigi Smarandache, director Muzeul din Slatina: „Sunt niște piese care atestă și pun în valoare trecutul nostru istoric. Urmează, mai întâi, să fie evaluată de către un expert, dar, mai întâi, stabilită vechimea și apoi împreună cu expertul se vor face acele formulare ce vor fi înaintate către comisia națională de arheologie, urmând ca această comisie, printr-o hotărâre să stabilească și să vadă unde poate fi încadrat, dar, de regulă, acestea sunt încadrate la categoria tezaur.”

Fostul polițist nu este la prima comoară găsită. A returnat statului, până acum, 70 de monede pentru care a primit 21.000 de euro.

