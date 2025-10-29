Un fost şef al Statului Major General al Armatei compară situația geopolitică actuală cu „cea din anii 1939-1940”

Generalul (r) cu patru stele Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General al Armatei Române în perioada 2011-2015, afirmă că reducerea numărului de militari americani în România este un mesaj strategic este grav, chiar dacă „din punct de vedere operaţional, nu este o semnificativă El spune că situația geopolitică actuală se aseamănă cu cea „din anii 1939-1940”.

„Reducerea numărului de militari americani în România este o surpriză anunţată din primăvară. Din punct de vedere operaţional, nu este semnificativă, dar ca mesaj strategic este grav. Situaţia internă favorizează atacuri politice, articole de presă acide şi acuzatoare la adresa conducerii politice actuale”, a scris gen. (r) Ştefan Dănilă miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

El califică situaţia de securitate regională drept„ tensionată şi imprevizibilă”, fiecare din părţile implicate dorind pacea.

„În urmă cu cinci ani spuneam că avem cea mai bună situaţie de securitate din istoria statului român. Aveam ca principal garant parteneriatul strategic cu SUA. Impredictibilitatea deciziilor Administraţiei Trump, coroborată cu situaţia politică internă ne aruncă într-o stare asemănătoare cu cea din anii 1939-1940”, a mai notat fostul şef al Statului Major General.

România si Aliatii au fost informaţi de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, anunţă miercuri dimineaţă MApN, după ce Kyiv Post a relatat despre reducerea efectivelor mlitare din România citând surse americane şi europene.

Conform MApN, decizia vizează şi forţe aflate la baza de la Mihail Kogălniceanu, însă aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în România.

