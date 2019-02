Un fost zidar a devenit fals dentist, lângă București. Localnică: A învățat de la soție să scoată măsele

Un fost zidar dintr-o comună de lângă Bucureşti practică ilegal meseria de stomatolog. Cabinetul medical este amenajat la el acasă. Costel Sandu a învăţat meserie de la soţia sa, fost dentist.Sătenii par mulţumiţi de servicii, chiar dacă el nu apare în evidenţele Colegiului Medicilor Dentişti. Pedeapsa pentru practicarea unei meserii fără drept este închisoarea de la 3 luni la un an.

De ani de zile, un fals doctor stomatolog tratează pacienții din comuna Gruiu, județul Ilfov. Sătenii spun că ştie totuşi meserie. Înainte de reconversia profesională fără acte, Costel Sandu a fost zidar.

„Mai este unul, da, dar nu știu dacă aveți curaj să vă duceți. Că ăsta a fost zidar la viața lui și scoate și el măsele. A învățat de la soție să scoată măsele. Soția a fost dentist, de fel. Și pe urmă s-a învățat de la ea și scoate și el”, povestește o localnică.

Pe Costel Sandu nu l-am găsit acasă, era plecat la oraș să cumpere medicamente și materiale pentru pacienți.

Localnic: Nu-i acasă. Zicea că are de plecat să-și ia produse, ce-i trebuie pentru cabinet, am înțeles.

Reporter: Are nevoie de materiale, nu?

Localnic: Da, are nevoie să-și mai ia pentru clienți. Am vorbit mai devreme cu el și mi-a zis: plec să-mi iau ce-mi mai trebuie.

Reporter: Dumneavoastră v-ați tratat la domnul doctor?

Localnic: Nu. Soția a fost la el.

Localnică: Am fost.

Reporter: Și totul a fost în regulă?

Localnică: Da, acum depinde ce aveți de făcut. Una e o extracție, una e o...

Reporter: Dumnealui face doar extracții?

Localnică: Nu, face și...cum să zic, adică pune cu totul. Face, face. Dar asta la fața locului se vede.

Colegiului Medicilor Dentiști a verificat dacă Sandu este medic stomatolog, iar verdictul a venit imediat: nu apare în evidențele oficiale. "Din verificările efectuate am constatat că nicio persoană cu numele Costel Sandu nu apare înscrisă ca medic în cadrul Colegiului Medicilor Dentiști Ilfov", a transmis Colegiului Medicilor Dentiști.

Potrivit Codului penal, exercitarea fără drept a unei profesii pentru care legea cere autorizaţie se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Cineva trebuie să semneze însă plângerea penală, iar sătenii nu par a fi dispuşi să se despartă de dentistul lor, cu sau fără diplomă.

