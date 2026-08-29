Un nou fragment de dronă a fost descoperit, sâmbătă seara, în apropierea plajei Modern din Constanța. Obiectul, adus de valuri și rămas blocat între stabilopozi, a fost observat de persoane aflate în zonă, care au alertat autoritățile. Din primele informații, fragmentul nu ar avea încărcătură explozivă.

Persoanele care se plimbau în apropierea plajei au observat fragmentul și au alertat autoritățile. Echipajele s-au deplasat în zona respectivă pentru verificări, anunță ziuaconstanta.ro, care a publicat și imagini cu fragmentul respectiv.

Din primele informații, fragmentul nu ar avea încărcătură explozivă. Acesta ar putea fi ridicat de reprezentanții Gărzii de Coastă, anunță news.ro.

Descoperirea de la Constanța vine după ce, tot sâmbătă, alte două fragmente suspecte de dronă au fost găsite pe litoral.

Unul dintre acestea a fost adus de valuri pe plaja Gloria din Eforie Sud. Salvamarii au îndepărtat turiștii din zonă și au alertat autoritățile prin 112.

Cel de-al doilea fragment a fost descoperit în zona Belona din Eforie Nord. Acesta a fost scos din apă de o turistă și preluat ulterior de polițiștii de frontieră.

Salvamarii le-au transmis turiștilor să nu atingă și să nu încerce să mute obiectele necunoscute găsite în apă sau pe plajă și să anunțe imediat autoritățile.

Citește și: Salvamarii, avertisment pentru turiști după descoperirea unui fragment suspect de dronă pe plaja din Eforie: „Nu atingeți, nu mutați”

Editor : C.A.