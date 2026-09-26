Live TV

Video Un fragment de dronă a fost găsit la Agigea

Data publicării:
Fragmentul de dronă de la Agigea. Foto captură video
Fragmentul de dronă de la Agigea. Foto: captură video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un fragment de dronă a fost descoperit, sâmbătă dimineaţă, în zona Agigea, iar autorităţile au fost anunţate şi urmează să facă verificări în acest caz, relatează News.ro.

Martorii au observat, sâmbătă, un fragment de dronă în localitatea Agigea. Ei au anunţat autorităţile, iar specialiştii urmează să verifice fragmentul şi să stabilească provenienţa acestuia.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În ultimele luni, mai multe fragmente de dronă aduse de valuri la ţărm au fost descoperite în mai multe staţiuni de pe litoralul românesc.

În cele mai multe cazuri, acestea nu au reprezentat un pericol, dar la sfârşitul lunii august pe plaja din Olimp a ajuns un astfel de fragment care avea încărcătură explozivă. Plaja a fost evacuată atunci, iar fragmentul a fost detonat la malul mării, în condiţii de siguranţă.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureșan.
1
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care...
radu miruta
2
Reacția lui Radu Miruță, după ce a stat o oră în trafic pe Valea Oltului: „Patru oameni...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
3
Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului care l-a lăsat pe...
oameni mulți pe o stradă din Europa
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Unul dintre partide...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
5
„Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României”. Liderul PSD și-a făcut intrarea în...
Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a folosit cuvinte greu de digerat
Digi Sport
Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a folosit cuvinte greu de digerat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Captură de site cu articolul care ulterior a fost șters. Foto NEXTA X
Agenția rusă de stat RIA Novosti a publicat numele viitorului stat care ar urma să fie atacat de Rusia. Apoi a șters articolul
Press conference on the problem of violation of children's rights in Ukraine, at the Rossiya Segodnya news agency.
„Şi ei au mâinile puţin murdare, nu-i aşa?”. Un diplomat rus spune că liderii europeni sunt părtași la corupția din Ucraina
Cârtița rusă, reținută de SBU. Foto SBU
Ucraina: o „cârtiță” rusă infiltrată printre operatorii de drone ucraineni a fost demascată înainte de un atac
Nave în Strâmtoarea Ormuz.
Iranul aşteaptă o reacţie din partea SUA la planul de redeschidere a Strâmtorii Ormuz. Trump dă replica pe Truth Social
U.S. President Donald Trump Visits Ireland - Day Two Doonbeg
Cum a scos la iveală săptămâna diplomatică a lui Trump limitele puterii sale (Reuters)
Recomandările redacţiei
siegfried muresan a depus proigramul de gvernare la parlament
Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare şi...
siegfried muresan profimedia
Ce conține programul de guvernare în 28 de puncte propus de...
Close up Business people meeting to discuss the situation on the market. Business Financial Concept
Deficitul bugetar a coborât la 2,89% din PIB în primele 8 luni ale...
aur inquam george calin
AUR critică programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan...
Ultimele știri
Tineri, în stradă în Germania, pentru a protesta la adresa revenirii serviciului militar obligatoriu
Mai mulți senatorii americani îl îndeamnă pe Trump să retragă invitația adresată lui Putin la summitul G20
Stare de calamitate în Bangkok: inundațiile au afectat peste 84.000 de oameni în Thailanda
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o etapă excepțională pe 26 septembrie 2026. Trigonul Soare-Pluto aduce schimbări majore...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții TULBURĂTOARE pentru...
Fanatik.ro
Ianis Hagi, fiu sau decar pentru selecționerul Gică Hagi? Şumudică, Edi Iordănescu și Lupu, analiză a...
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea a acumulat 2,3 milioane de dolari în 2026: titlu WTA, sferturi la Roland Garros și optimi la...
Adevărul
Cine măsoară performanța șefilor plătiți cu mii de euro de la stat? Problema din spatele salariilor uriașe
Playtech
Șoferii vor fi opriți pe anumite drumuri din România în această toamnă. De ce îi oprește Poliția și ce vor fi...
Digi FM
Nicușor Dan nu știa că sărutul cu Mirabela Grădinaru va ajunge pe TikTok: "Nu am dat aprobare pe așa ceva"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"S-a uitat la stele şi i-a spus: 'Nu mai suntem compatibili'!" Unul dintre cele mai celebre cupluri din lume...
Pro FM
“Am slăbit 16 kg în 46 de zile”. Oana Radu, a treia transformare radicală din viața ei: “Mă îngraș și slăbesc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
51, 83 și 86 de ani. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro și Al Pacino, trei exemple de măreție hollywoodiană...
Adevarul
Locul de pe Pământ unde s-au născut printre cele mai letale și devastatoare popoare din istorie. Cum era...
Newsweek
Pensionar cu pensie de 6.600 de lei deși s-a pensionat la doar 59 ani. Câte puncte de stabilitate a avut?
Digi FM
Dragostea nu are vârstă. Heather Locklear a împlinit 65 de ani. Lorenzo Lamas: „Este singurul tort pe care îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Blestemul vârstei de 35 de ani". Țara în care milenialii sunt deja prea bătrâni pentru unii angajatori
Digi Animal World
Un bărbat a avut parte de șocul vieții când a mers noaptea la toaletă. A aprins lumina și a văzut cum se...
Film Now
Fiul lui Goldie Hawn, confesiuni despre presiunea de a crește într-o familie celebră: „Mă lupt cu...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...