Un fragment de dronă a fost descoperit, sâmbătă dimineaţă, în zona Agigea, iar autorităţile au fost anunţate şi urmează să facă verificări în acest caz, relatează News.ro.

Martorii au observat, sâmbătă, un fragment de dronă în localitatea Agigea. Ei au anunţat autorităţile, iar specialiştii urmează să verifice fragmentul şi să stabilească provenienţa acestuia.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În ultimele luni, mai multe fragmente de dronă aduse de valuri la ţărm au fost descoperite în mai multe staţiuni de pe litoralul românesc.

În cele mai multe cazuri, acestea nu au reprezentat un pericol, dar la sfârşitul lunii august pe plaja din Olimp a ajuns un astfel de fragment care avea încărcătură explozivă. Plaja a fost evacuată atunci, iar fragmentul a fost detonat la malul mării, în condiţii de siguranţă.