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Un ghid montan, inculpat pentru ucidere din culpă după accidentul produs în Bucegi, în care un alpinist a murit şi trei au fost răniți

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Ghidul montan a fost, în primă fază, reţinut

Procurorii prahoveni au pus sub acuzare un ghid montan în urma accidentului produs în 11 iulie în zona Albişoara Brânei din Bucegi, eveniment în urma căruia un alpinist a murit şi trei au fost răniţi. Ancheta arată că ghidul, care organiza un curs, a schimbat traseul montan ales iniţial şi comunicat verbal cursanţilor, a ignorat lipsa de experienţă a cursanţilor şi a verificat superficial un piton pe care l-a găsit în stâncă şi l-a folosit pentru coborâre, pitonul ieşind din stîncă, ceea ce a provocat căderea în gol, 15 metri. Ghidul montan este sub control judiciar şi nu are voie să îşi exercite profesia.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, care anchetează accidentul montan produs în Bucegi în 11 iulie în urma căruia un om a murit, strivit de stâni, transmite că accidentul s-a produs în timpul desfăşurării „Atelierului de iniţiere în deplasarea autonomă şi în siguranţă în teren tehnic montan în condiţii de vară”, organizat, contra cost, de asociaţia Club Alpin Român - Filiala Bucureşti, în perioada 10-12 iulie.

Vicepreşedintele asociaţiei, care este ghid montan, a fost pus sub acuzare în cazul acestui accident.

„Inculpatul N.E.D. - ghid montan şi vicepreşedintele asociaţiei, a nesocotit măsurile de prevedere privind organizarea şi parcurgerea în siguranţă a unui traseu montan nemarcat - valea de abrupt Albişoara Brânei din masivul Caraiman, Munţii Bucegi, jud. Prahova, cotat cu gradul de alpinism clasic 2A. Inculpatul N.E.D. nu a realizat o planificare şi evaluare corespunzătoare a traseului şi a riscurilor schimbând, în timpul deplasării, traseul montan ales iniţial şi comunicat verbal cursanţilor, respectiv valea de abrupt Valea Albă, cu unul mai dificil, pe care inculpatul - ghid montan nu îl cunoştea, fără a avea asupra sa echipament tehnic necesar parcurgerii în siguranţă a traseului ales - asigurări fixe (pitoane/spituri) sau mobile (friend-uri, nuci) şi ciocan de alpinism, fără a avea în vedere lipsa de pregătire tehnică şi de experienţă în materie a cursanţilor M.A., I.I.B şi I.S., aspecte cunoscute de inculpat şi fără a ţine cont de starea fizică şi psihică a acestora”, se arată într-un comunicat dat publicităţii miercuri de Parchet, potrivit News.ro.

Ghidul montan a fost, în primă fază, reţinut

Procurorii spun că, pe lângă erorile comise în alegerea traseului, ghidul montan nu a amenajat corespunzător coborârea asistată pe versantul muntos, iar faptul că a folosit un piton care nu era bine prins în stâncă şi s-a dilocat a condus la accidentul în care un om a murit.

„Toate acestea au culminat cu amenajarea deficitară, de către inculpatul N.E.D., a unui punct de regrupare, pe o brână expusă, foarte îngustă şi scurtă, deasupra unei căderi libere de peste 15 m, ce a presupus asigurarea inculpatului şi a celor trei cursanţi într-un singur punct de ancorare, respectiv într-un piton găsit în stâncă şi verificat superficial, urmată de efectuarea, de către inculpat, în jurul orei 14:30, a tehnicii de coborâre asistată/lansată prin nod semicabestan a persoanei vătămate I.I.B în timpul căreia pitonul a ieşit din fisura în care era bătut, determinând precipitarea de la o înălţime de aproximativ 15 m atât a lui I.I.B. şi a inculpatului cât şi a celorlalţi doi participanţi, M.I. şi I.S., angrenaţi, de asemenea, în căderea generată de cedarea punctului unic şi comun de ancorare. Ca urmare a precipitării de la înălţime, victima M.A. a suferit leziuni corporale multiple, incompatibile cu viaţa, între leziunile traumatice produse prin precipitare de la înălţime şi deces existând legătură de cauzalitate directă, necondiţionată iar persoanele vătămate I.I.B şi I.S. au suferit leziuni corporale grave ce au determinat spitalizarea acestora, până la acest moment gravitatea leziunilor suferite de persoanele vătămate supravieţuitoare nefiind cuantificată din punct de vedere al zilelor de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare”, mai transmit anchetatorii.

Ghidul montan a fost, în primă fază, reţinut în dosarul în care este cercetat pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă. El a fost apoi plasat de către procurorul de caz sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, fiindu-i impusă obligaţia de a nu exercita profesia de ghid montan.

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Editor : Liviu Cojan

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