Două curse operate de compania TAROM din Cairo, Egipt, au aterizat în această noapte pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, având la bord 318 români repatriați din Orientul Mijlociu, după ce rămăseseră blocați în regiunea devastată de război. Repatrierea este coordonată împreună cu autorităţile române şi egiptene, precum şi cu Consulatul României la Cairo. Pasagerii și-au exprimat nemulțumirea față de sprijinul oferit de autorități, reproșând faptul că au achitat singuri costurile repatrierii și lipsa de comunicare cu reprezentanții autorităților.

Compania a anunţat luni că aceste curse speciale au fost programate pentru repatrierea a circa 300 de cetăţeni români, în contextul conflictului militar în desfăşurare în Orientul Mijlociu.

Autorităţile poartă discuţii cu transportatorii pentru identificarea unor soluţii pentru alte câteva mii de români rămân blocați în țări din regiune. Pentru ei nu există o dată certă de revenire în țară.

Programate luni dimineață, cursele speciale au fost amânate din cauza întârzierilor generate de transportul terestru pe ruta Israel-Egipt şi a formalităţilor de frontieră.

Aproximativ 14.000 de cetăţeni români se află în prezent în Emiratele Arabe Unite, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, a declarat ministrul Afacerilor Externe, luni, în cadrul unui briefing de presă.

"Estimarea autorităţilor este că păstrarea azi-mâine a locului actual în care se află cetăţenii români este varianta recomandată", a afirmat Oana Ţoiu.

Ce spune șefa diplomației române

''Sunt pe Aeroportul Otopeni, unde a aterizat în această noapte cel de-al doilea zbor de repatriere asistată din Orientul Mijlociu. Cele două zboruri au aterizat cu bine în România cu 318 cetăţeni români, pelerini şi turişti, în sistem charter, organizate de agenţiile de voiaj alături de compania Tarom'', a scris marţi dimineaţă pe Facebook ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

Aceştia au ajuns în Egipt din Israel prin punctul de frontieră Taba, fiind asistaţi la punctul de trecere a frontierei şi la aeroport de echipa consulară şi de Ambasada României la Cairo, a spus Oana Ţoiu.



''Am stabilit împreună cu ministrul de Externe al Republicii Arabe Egipt, Badr Abdel-Aati, că vom continua comunicarea constantă la nivel bilateral pentru asistenţa grupurilor de turişti, precum şi pentru facilitarea tranzitului pentru cazurile speciale. În acelaşi timp, recomandăm în continuare prudenţă din partea cetăţenilor români aflaţi în statele din Orientul Mijlociu şi urmărirea canalelor oficiale'', a transmis ministrul.

Șefa diplomaţiei române a precizat că în Israel se află aproximativ 200 de cetăţeni români, dintre care 140 în Ierusalim, la care se adaugă şi persoane cu dublă cetăţenie. În rândul acestora există patru cazuri medicale urgente. Evacuarea din Israel ar putea fi realizată prin Egipt sau Iordania, în funcţie de evoluţia situaţiei din teren.

Fără români răniţi. Canal special de comunicare pentru cetăţeni

Şefa diplomaţiei române a subliniat că, până în acest moment, Ministerul Afacerilor Externe nu are informaţii privind cetăţeni români răniţi în contextul evenimentelor din regiune.

În condiţiile în care situaţia continuă să se tensioneze, ministerele implicate colaborează pentru a asigura sprijinul necesar românilor din zonele afectate.

Totodată, în cursul zilei va fi lansat un canal special de WhatsApp dedicat cetăţenilor români aflaţi în Orientul Mijlociu, pentru transmiterea rapidă a informaţiilor oficiale. Ministrul a făcut apel la urmărirea exclusivă a canalelor oficiale de comunicare.

"Prioritatea rămâne menţinerea în siguranţă a cetăţenilor noştri", a declarat ministrul Afacerilor Externe.

Zeci de curse aeriene, anulate luni

Numărul zborurilor anulate pe fondul evenimentelor din Orientul Mijlociu a ajuns la 36 pe Aeroportul Otopeni.

Zborurile făceau legătura cu aeroporturi din Dubai, Amman, Beirut, Abu Dhabi, Tel Aviv și Cairo.

"Aşteptăm şi noi să se normalizeze lucrurile şi să reînceapă aviaţia", a declarat purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

Theodor Postelnicu a explicat că în funcţie de normalizarea situaţiei pe anumite aeroporturi, pasagerii pot fi rerutaţi.

Repatrierea în astfel de situații este un proces complex.

"TAROM era pregătit, autorităţile române erau pregătite, însă formalităţile de frontieră din acea zonă şi transportul la sol extrem de dificil, îngreunat de formalităţi de securitate foarte detaliate, au făcut ca ajungerea pasagerilor în Cairo să fie întârziată foarte mult, iar prin a decola de aici şi a aştepta acolo exista riscul anulării acestor curse", a explicat reprezentantul CNAB.

"Să ştiţi că e o chestiune mai complicată, întrucât trebuie programate nişte sloturi aeroportuare, adică nişte intervale de timp speciale, pentru că sunt foarte multe companii care au deja ocupate intervalele orare, sunt cele care operează regulat în Cairo, iar noi, practic autorităţile române, trebuie să găsească momentul potrivit pentru a insera cele două curse şi de aterizare şi de decolare. Înseamnă companii de handling, înseamnă frontieră, înseamnă foarte multe formalităţi, control de bagaje şi să fie toată lumea în siguranţă", a subliniat Postelnicu.

