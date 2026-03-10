Live TV

Un grup de români care a mers să găsească „leopardul zăpezilor” în Pakistan a fost evacuat de MAE de urgență din cauza războiului

Grupul de români alături de ambasadorul României în Pakistan. Sursa foto: Dan Stoenescu/Facebook.

Un grup de români a mers într-una dintre cele mai periculoase zone din Pakistan pentru a putea vedea celebrul „leopard al zăpezilor”. Aceștia s-au trezit în mijlocul unui conflict care a escaladat după ucidearea fostului lider suprem al Iranului. Românii au fost evacuți într-o misiune contracronometru de către reprezentanții diplomatici ai statului. 

Cei cinci români și-au început aventura în una dintre cele mai instabile zone din lume la sfârșitul lunii februarie, cu doar câteva zile înainte de începe operațiunile militare ale SUA și Israel în Iran. 

După aventura care îi putea costa viața, românii au fost evecuați cu succes din zona care s-a transformat rapid într-un teatru de război.

Unul dintre ei a scris pe rețelele sociale: „Aventura noastră din nordul Pakistanului, în Gilgit Baltistan se apropie de final... Am văzut locuri fascinante, animale incredibile, am cunoscut oameni deosebiți.
Am ajuns prima dată acasă aici, în Islamabad, la Ambasada României, unde oameni minunați, care au aflat că noi suntem într-o zonă care peste noapte a devenit loc în stare de asediu, din cauza frământărilor globale, au făcut totul posibil ca să ne scoată din zona de conflict și să ne aducă în siguranță. Noi eram în locuri izolate, lipsite de mijloace de comunicare, nu știam prea bine ce se întâmplă în jurul nostru. De îndată ce am început comunicarea cu Ambasada, forțe impresionante ale autorităților pakistaneze, ne-au contactat și ne-au adus, după o operațiune de vreo 48 de ore, de nesomn, drumuri grele, incertitudine în locuri sigure.
Sunt mândru de profesioniștii care ne-au ajutat atunci când siguranța noastră a fost incertă.
Mulțumim din suflet domnului Ambasador Dan Stoenescu, Consulului General Claudiu Cucu și D-nei Oana Ursache.
Plecăm de "acasă" spre casă.” 

La rândul lor, reprezentanții diplomatici ai României, care au făcut eforturi considerabile pentru a-i putea evacua în siguranță pe români au scris pe rețelel sociale: „Astăzi, 10 martie, Ambasada României la Islamabad, cu sprijinul autorităților pakistaneze, a finalizat o complexă acțiune de repatriere a unui grup de cinci cetățeni români aflați în zonele montane din nordul Pakistanului.

Misiunea diplomatică a fost notificată cu privire la prezența celor cinci cetățeni români în Valea Hushé (Gilgit-Baltistan), într-o zonă izolată a munților Karakoram, caracterizată prin altitudini ce depășesc 7.000 de metri și care prezintă la acest moment o sensibilitate sporită din punct de vedere al securității. În contextul evoluțiilor regionale recente și al deteriorării situației de securitate din zonă, atât din cauza conflictului din Orientul Mijlociu cât şi din cauza problemelor securitare de la granița dintre Pakistan şi Afganistan, evacuarea lor a devenit prioritară.
 
Cei cinci cetățeni români au intrat în Pakistan la data de 24 februarie a.c. și au contactat recent Ambasada României la Islamabad, solicitând sprijin pentru extragerea din zonă și repatriere, fără ca misiunea să fi fost informată anterior despre prezența lor în regiune.
Ambasada, cu sprijinul autorităților din Gilgit-Baltistan, al poliției locale și al reprezentanților armatei pakistaneze, a reușit localizarea și evacuarea acestora pe ruta Valea Hushé – Gilgit – Islamabad, într-o operațiune logistică și de securitate care a durat peste 48 de ore. Grupul de cetățeni români a fost ulterior îmbarcat în siguranță pe ruta Islamabad – Istanbul, aflându-se în prezent în drum spre Cluj-Napoca.
 
Doresc să mulțumesc autorităților locale, poliției și armatei pakistaneze pentru sprijinul prompt, profesionist și pentru cooperarea excelentă acordată cetățenilor români și Ambasadei României în această situație. Mulțumiri speciale se îndreaptă și către echipa consulară a misiunii noastre diplomatice, care a acționat, ca de fiecare dată, cu responsabilitate și profesionalism.
 
Totodată, recomand cetățenilor români aflați în Pakistan să consulte cu mare atenție alertele de călătorie ale Ministerului Afacerilor Externe, să urmărească evoluțiile locale și să respecte măsuri sporite de siguranță personală: să fie vigilenți, să evite zonele aglomerate și să se asigure că sunt înregistrați la Ambasada României la Islamabad.
 
Cetățenii români care se confruntă cu situații dificile sau de urgență au la dispoziție telefonul de permanență al Ambasadei României în Republica Islamică Pakistan: +92 311 446 9900. De asemenea, sunt încurajați să își anunțe prezența în regiune și să transmită datele de contact pentru a putea fi sprijiniți în caz de nevoie, la adresa de e-mail: islamabad.consul@mae.ro.”
 
Grupul de aventurieri au reușit, totuși, să vadă „leopardul zăpezilor” înainte de a fi evacuați din zonă.

