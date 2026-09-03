Un inspector ANAF ar fi acceptat 1,5 milioane de euro de la un afacerist ca să-l ajute să obţină o rambursare de TVA

Un inspector superior ANAF din Timişoara este cercetat penal şi a fost pus sub control judiciar după ce ar fi acceptat să primească 1,5 milioane de euro de la un un om de afaceri, căruia i-ar fi promis că îl ajută să obţină o rambursare de TVA de 21 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de DNA, bărbatul este inspector superior la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Timişoara şi este cercetat pentru două infracţiuni de trafic de influenţă.

De asemenea, în acest caz este cercetat pentru cumpărare de influenţă un om de afaceri, iar o a treia persoană este cercetată pentru complicitate la trafic de influenţă.

Conform comunicatului DNA, în decembrie 2025, inspectorul ANAF „ar fi acceptat, în mod direct”, să primească 1.500.000 euro „pentru a determina funcţionari publici competenţi din cadrul ANAF Timişoara, pe lângă care a lăsat să se creadă că are influenţă, să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv să admită rambursarea de TVA (în valoare de aproximativ 21.000.000 lei) în favoarea societăţii comerciale reprezentate de omul de afaceri, remiterea sumelor urmând a fi disimulată prin încheierea unor contracte de prestări servicii sau de management”.

Inspectorul i-ar fi explicat afaceristului că va opri 1.000.000 euro pentru sine şi pentru complicele său, iar 500.000 euro ar fi destinaţi unor funcţionari despre care a lăsat să se înţeleagă că vor rezolva rambursarea de TVA.

În plus, arată procurorii, în 9 martie 2026, inspectorul „ar fi acceptat, în mod indirect”, prin complicele său, promisiunea aceluiaşi om de afaceri de a primi suma de 100.000 euro, pentru a determina funcţionari ANAF Timişoara să admită o cerere privind redobândirea codului de TVA, precum şi o rambursare de TVA de aproximativ 5.000.000 lei.

Şi în acest caz, remiterea sumelor urma a fi „disimulată prin încheierea unor contracte de prestări servicii, ori consultanţă pe fonduri europene”, arată DNA.

În cadrul cercetărilor, inspectorul a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile şi nu va mai putea lucra în ANAF.

Măsura controlului judiciar a fost luată şi în cazul omului de afaceri.

Editor : Liviu Cojan