Un învățător a bătut cu bățul o fetiță de clasa a IV-a, până când a făcut pe ea. Mama copilei a depus plângere la poliție

Un incident revoltător s-a petrecut în școala gimnazială din Bistrița-Bârgăului, acolo unde un profesor pensionar a bătut cu bățul o fetiță de 11 ani și a umilit-o în fața întregii clase.

Eleva a fost scoasă la tablă să rezolve un exercițiu la matematică, însă din cauza atitudinii agresive a dascălului s-a blocat și nu a mai scos niciun cuvânt, înfuriindu-l pe învățător, care a lovit-o. Mama fetiței a depus plângere la poliție și la inspectoratul școlar, relatează Bistrițeanul.

„Fata mi-a zis: „mă, mamă, m-a scos la tablă, pe patru copii în total, pe trei i-a lăsat să plece înapoi dându-le un băț peste fund, am vrut să plec, mi-a arătat bățul și a prins a da până am făcut pe mine.” Am vorbit cu profesorul mi-a spus că și-a ieșit din fire și asta e. Nici măcar să zică scuză-mă, nu se mai întâmplă, absolut nimic”, a declarat Manta Paraschiva, mama fetiței.

Fetița i-a spus mamei sale că nu este prima dată când învățătorul o lovește. În urmă cu două săptămâni, același învățător i-a dat două palme în cap, pentru că micuța nu știa să rezolve un exercițiu la matematică.

„Astăzi, polițiștii secției 2 Poliție Rurală Prundu Bârgăului au fost sesizați prin plângere scrisă, de către o femeie din Bistrița-Bârgăului cu privire la faptul că fiica ei, elevă în clasa a IV-a ar fi fost agresată fizic de către învățătorul acesteia. În cauză s-a deschis dosar penal și se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii de purtare abuzivă,” a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bistrița-Năsăud, Crina Sîrb.

Dumitru Dragotă are 65 de ani și profesează de mai bine de 45 de ani. Acesta a ieșit la pensie, dar s-a întors la catedră semestrul acesta, după ce învățătoarea de pe postul respectiv a intrat în concediu de maternitate.

„Domnul învățător este un învățător foarte bun, a lucrat la catedră o viață întreagă. Cred că și-a ieșit din fire. El regretă, am povestit cu dânsul, am convocat comisia de disciplină. Nu își explică nici el ce s-a întâmplat. A recunoscut, și-a cerut scuze. Din punctul meu de vedere nu este normal să mai facem educație cu bota. De la o anumită vârstă probabil ne pierdem și răbdarea. Nu este o practică în această școală. De când sunt eu aici nu s-a mai întâmplat așa ceva,” a declarat Viorel Popandron, directorul școlii.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar spun că învățătorul pensionar nu se va întoarce la catedră.

„Nu a vorbit sub nicio formă. Nu a vorbit absolut nimic, nu a vrut să coopereze deloc. M-am înfuriat puțin și asta a fost… Mi-am ieșit din fire. A fost o singură lovitură”, încearcă să explice cele întâmplate învățătorul Dumitru Dragotă.