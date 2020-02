Un italian de 51 de ani, care l-a însoţit în România pe bărbatul de 71 de ani infectat, are şi el coronavirus

Un alt italian infectat cu coronavirus a fost în România, a anunțat miercuri Prefectura din Rimini. Acesta a călătorit cu italianul de 71 de ani în Craiova.

A doua persoana infectată care a vizitat România este un bărbat de 51 de ani din localitatea Piandimeleto (regiunea Marche). El a fost în România alături de bărbatul în vârstă de 71 de ani.

Italianul în vârstă de 51 de ani este în carantină în propria locuinţă, iar starea sa nu este gravă. Bărbatul în vârstă de 71 de ani este internat în continuare la Rimini în stare gravă „stabilă”. Autorităţile italiene verifică acum starea persoanelor care au intrat în contact cu cei doi italieni.

Autoritățile române au anunțat că verifică aceste informații și că vor oferi detalii în cel mai scurt timp posibil.

Tot astăzi, autoritățile române au anunțat că rezultatele testelor sunt negative pentru cele 13 persoane din Gorj care au intrat în contact cu cetățeanul italian care a fost diagnosticat cu coronavirus, după revenirea din România.

Autorităţile italiene au anunţat, miercuri, că 12 persoane au decedat din cauza epidemiei gripale, iar numărul cazurilor de infectare a ajuns la 370.

Traseul italianului de 71 de ani, bolnav de coronavirus, în România

Autoritățile române au stabilit traseul italianului bolnav de coronavirus în România. Bărbatul infectat cu coronavirus a intrat în contact cu zeci de oameni din momentul în care a ajuns în Oltenia.

Acestora li se adaugă pasagerii care care au mers cu el în avion atât pe drumul dinspre Italia spre Craiova, cât şi invers. Numai în aeronavă, 44 de pasageri și angajaţi ai companiei aeriene au stat în imediata lui apropiere.

Italianul a stat în România câteva zile şi s-a plimbat prin mai multe localităţi din Oltenia. Din datele obţinute de autorităţi, traseul bărbatului arată astfel:

- 18 februarie: ora 23,45, bărbatul de 71 de ani, împreună cu fiul său de 10 ani, ajung pe Aeroportul Internaţional Craiova cu o cursă de Bologna

- de la aeroport, italianul merge la o firmă de închirieri auto din Craiova unde închiriază o maşină cu care pleacă spre comuna Bâlteni, din judeţul Gorj

- 19 februarie, puţin după miezul nopţii, italianul şi fiul său ajung în satul Peşteana, la socrii

- 19 februarie, italianul îşi lasă copilul la bunici, în Peşteana, iar el pleacă spre Târgu Jiu. Aici locuieşte într-un apartament pe care îl deţine

- 20 februarie, bărbatul merge la Primăria Drăguţeşti din Gorj pentru a-şi plăti taxele şi impozitele locale

- 20-21 februarie, bărbatul are mai multe întâlniri de afaceri, în special în Târgu Jiu

- 22 februarie, italianul se întoarce la socrii săi, în Peşteana, îşi ia copilul şi pleacă spre Craiova. Aici, predă angajaţilor firmei de închirieri auto maşina şi merge la Aeroportul Internaţional. În jurul orei 14 pleacă spre Bologna într-un avion plin de oameni. În Italia medicii îl consideră suspect de coronavirus.

-25 februarie, medicii din Italia confirmă că bărbatul este infectat cu cronavirus. Autorităţile din România intră în alertă. Toate persoanele care au intrat în contact cu bărbatul sunt căutate pentru a fi testate de medici.

În Dolj, marţi seara, autorităţile au făcut o celulă de criză.

„Am constituit o celulă de criză și până acum am reușit să identificăm mașina care a fost închiriată de cetățeanul italian. Am reușit să identificăm persoanele care au stat lângă acesta, în avion, atât la sosire, cât și la plecare. (…) Este vorba de 22 de persoane la sosire și alte 22 de persoane la plecare. Plus personalul aeronavei. Aceștia, împreună cu cei 44 de pasageri și cei doi angajați ai companiei de închirieri vor fi supuși unor analize. De asemenea, noi am încercat să luăm legătura cu soția acestuia, dar nu am reușit. Vizionăm toate înregistrările video din aeroport pentru a vedea dacă a mai intrat în contact și cu alte persoane”, a declarat Narcis Purcărescu, prefect de Dolj, potrivit Mediafax.

Compania aeriană care face curse Craiova-Bologna a stabilit şi aeronava care l-a dus înapoi în Italia pe bărbatul bolnav. Marţi seara, avionul trebuia să plece din Bologna spre Craiova cu pasageri. Cursa a fost anulată, oamenii au rămas în Italia, iar avionul a venit gol la Craiova pentru a fi dezinfectat.