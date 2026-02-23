Un jandarm a murit subit în timp ce se afla în serviciu, păzind un obiectiv din Capitală. Bărbatul s-a prăbușit la pământ, iar momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Colegii săi l-au găsit inconștient și au sunat la 112, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale ajunse la fața locului, acesta nu a mai putut fi salvat. Trupul a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, unde urmează să fie stabilită cauza exactă a decesului, în timp ce sindicatele din sistem acuză suprasolicitarea și condițiile de muncă.

Imaginile video îl arată pe bărbat în timp ce face câțiva pași, după care se prăbușește brusc pe trotuar. Colegii au intervenit imediat și au sunat la 112. La fața locului au ajuns rapid o ambulanță și un echipaj al Jandarmeriei.

Cadrele medicale au început manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, jandarmul nu a mai putut fi salvat. Decesul a fost constatat la fața locului.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru a stabili cauza exactă a morții.

De cealaltă parte, sindicatele din sistem susțin că tragedia ar putea avea legătură cu volumul mare de muncă, orele suplimentare și nivelul ridicat de stres la care sunt supuși jandarmii și, în general, angajații din structurile de ordine publică. Reprezentanții acestora vorbesc despre condiții dificile de muncă și despre lipsa personalului, care ar duce la suprasolicitare constantă.

În prezent, ancheta este în desfășurare, iar concluziile medico-legale vor clarifica împrejurările exacte în care s-a produs decesul.

Editor : Ș.A.