Live TV

Video Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare

Data actualizării: Data publicării:
masina a jandarmeriei
Foto: Jandarmeria română

Un jandarm a murit subit în timp ce se afla în serviciu, păzind un obiectiv din Capitală. Bărbatul s-a prăbușit la pământ, iar momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Colegii săi l-au găsit inconștient și au sunat la 112, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale ajunse la fața locului, acesta nu a mai putut fi salvat. Trupul a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, unde urmează să fie stabilită cauza exactă a decesului, în timp ce sindicatele din sistem acuză suprasolicitarea și condițiile de muncă.

Imaginile video îl arată pe bărbat în timp ce face câțiva pași, după care se prăbușește brusc pe trotuar. Colegii au intervenit imediat și au sunat la 112. La fața locului au ajuns rapid o ambulanță și un echipaj al Jandarmeriei.

Cadrele medicale au început manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, jandarmul nu a mai putut fi salvat. Decesul a fost constatat la fața locului.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru a stabili cauza exactă a morții.

De cealaltă parte, sindicatele din sistem susțin că tragedia ar putea avea legătură cu volumul mare de muncă, orele suplimentare și nivelul ridicat de stres la care sunt supuși jandarmii și, în general, angajații din structurile de ordine publică. Reprezentanții acestora vorbesc despre condiții dificile de muncă și despre lipsa personalului, care ar duce la suprasolicitare constantă.

În prezent, ancheta este în desfășurare, iar concluziile medico-legale vor clarifica împrejurările exacte în care s-a produs decesul.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
Igor Secin, șeful Rosneft
2
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
3
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
steaguri ue si iran
4
Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale statelor membre UE drept organizaţii...
vad in antarctica
5
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mașină de poliție din Italia.
Hoți prinși în flagrant într-un apartament din Italia. „Am greșit locuința”, s-au scuzat înainte să plece
ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Morți suspecte într-un bloc din Deva: doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite. Ce au stabilit medicii legiști
aeronava hisky in zbor
Aeronava întoarsă de urgență pe Otopeni a decolat spre Egipt: 180 de pasageri au petrecut noaptea în aeroport
hubert thuma la birou
Tensiunile din PNL iau amploare. Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov: „Nu pot să tac după ultimele declaraţii ale primarului general”
INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bucureștiul e în continuare sub nămeți și cu trotuare acoperite cu gheață, înainte de începerea școlii: „Suntem foarte dezamăgiți”
Recomandările redacţiei
BUZAU - ALEGERI 2024 - PSD - SARBATORESTE ROMANESTE - 8 MAI 2024
Constantin Toma: „Jucăm alba-neagra de şase luni. Bolojan îşi face...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va...
Michael B Jordan și Delroy Lindo
Scandal la Bafta după ce un invitat cu sindromul Tourette a strigat...
fata cu gluga si ninsoare
Vreme rea în aproape toată țara. ANM a emis coduri galbene de ploi...
Ultimele știri
Un fost președinte avertizează: Liderii occidentali, responsabili pentru apariția conceptului de „oboseală de război” în cazul Ucrainei
Zeci de animale de la o stână, ucise de câinii de pază ai directorului Casei de Pensii Olt. Proprietarul vrea să-l dea în judecată
Tronurile pe care au stat Alexandru Ioan Cuza, Grigore Dimitrie Ghica, regina Elisabeta, expuse la Muzeul Naţional de Istorie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce Anul Calului de Foc este considerat ghinionist în dragoste. Mitul vechi de secole care încă...
Cancan
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie...
Fanatik.ro
Gigi Becali a explodat când a aflat că Iuliana Demetrescu va arbitra FCSB – Metaloglobus: „Du-te, mă, şi...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Gigi Becali anunță alianța cu Călin Georgescu: „Trebuie să facem ceva! Și dacă îl bagă la închisoare, îi dau...
Adevărul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
Pro FM
Shakira, reacție nemascată după ce a zărit un carton cu chipul lui Gerard Pique la concertul ei. "Este totuși...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
O femeie dispărută de 24 de ani a fost găsită în viață, dar refuză contactul cu familia. Misterul plecării...
Newsweek
Ministrul de finanțe dă cea mai proastă veste despre indexarea pensiilor. Pensionarii ar putea pierde 340 lei
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Rolurile legendare ale lui Jodie Foster și Anthony Hopkins din "Tăcerea mieilor", la un pas să ajungă la alte...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”