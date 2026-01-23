Un liceu din Slatina a fost evacuat în urma unei alerte privind un miros de gaze. Ce au constatat echipele Distrigaz

Peste 200 de persoane - elevi şi angajaţi ai Liceului „Nicolae Titulescu” din Slatina - au fost evacuate, vineri, în urma unei sesizări privind un miros de gaze. Reprezentanţii ISU Olt au precizat că, în urma măsurătorilor, nu s-a detectat prezenţa gazului metan, iar mirosul ar proveni de la un recipient golit în apropiere.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt, pompierii au fost anunţaţi, vineri, că miroase a gaze pe o stradă din Slatina, în zona Liceului „Nicolae Titulescu”.



„Au fost evacuate, preventiv, 223 de persoane (elevi, cadre didactice şi personal auxiliar). La faţa locului se află echipaje din cadrul Detaşamentului Slatina, cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru cercetare chimic, biologic, radiologic şi nuclear, un microbuz şi o autospecială pentru primă intervenţie”, au anunţat pompierii.



De asemenea, în zonă au ajuns şi două echipe Distrigaz.

„Din măsurătorile efectuate la faţa locului, de echipajele ISU Olt şi Distrigaz, nu a fost detectată prezenţa gazului metan”, a transmis ISU Olt.



Potrivit sursei citate, sursa probabilă a mirosului este un recipient golit în spaţiul verde din zona adiacentă liceului.

Editor : Sebastian Eduard