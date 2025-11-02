Un livrator străin a fost agresat în trafic de un cuplu, în Popești-Leordeni. Poliţia a deschis dosar penal

Un livrator străin a fost agresat în orașul Popeşti-Leordeni din Ilfov, după ce a fost şicanat de o maşină în care se afla un cuplu. Tânărul a sunat la 112, iar Poliţia a deschis dosar penal.

Potrivit Poliţiei, livratorul a fost cel care a sunat la numărul de urgenţă 112 pentru a sesiza agresiunea.

„În data de 02 noiembrie a.c., în jurul orei 12:45, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Popeşti-Leordeni au fost sesizaţi de către o persoană 24 de ani de cetăţenie străină, cu privire la faptul că, în timp ce conducea un motociclu, pe o stradă din Popesti-Leordeni, în urma unei şicanări în trafic cu un autoturism, două persoane ar fi coborât şi l-ar fi agresat fizic, ulterior adresându-i injurii persoanei în cauză”, a transmis IPJ Ilfov, potrivit News.ro.

Verificările au arătat că incidentul a avut loc sâmbătă.

„În jurul orei 15:45, în urma unei şicanări în trafic între tânărul de 24 de ani şi două persoane, ar fi avut loc un conflict verbal, cele două persoane adresându-i expresii jignitoare, ulterior agresându-l fizic cu un obiect în zona pieptului”, mai precizează Poliţia.

A fost deschis dosar penal pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe.

Editor : Ș.R.