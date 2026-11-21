Un livrator originar din Sri Lanka a fost bătut în plină stradă, într-o localitate din județul Iași, de un bărbat în vârstă de 41 de ani. Imaginile surprinse de martori arată cum agresorul îl oprește pe curierul aflat pe scuter și îl lovește în repetate rânduri. Mai mult, îi smulge telefonul din mână și îl trântește de asfalt. Un alt șofer a intervenit pentru a aplana conflictul. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire și distrugere.

Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.

Incidentul s-a petrecut într-o localitate din județul Iași. În mijlocul străzii, bărbatul în vârstă de 41 de ani l-a oprit pe livratorul originar din Sri Lanka, care se deplasa pe un scuter, și a început să îl lovească.

Victima a rămas nemișcată și nu a ripostat, în timp ce agresorul a continuat să o lovească. La un moment dat, bărbatul i-a smuls telefonul din mână și l-a izbit de asfalt.

Un alt șofer a oprit și a intervenit pentru a aplana conflictul, care escaladase semnificativ.

Polițiștii au ajuns la scurt timp la fața locului, după ce au fost anunțați de alți localnici că bărbatul agresase livratorul și vandalizase anterior un autoturism din cartierul respectiv.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele bărbatului de 41 de ani, pentru lovire și distrugere.

Editor : C.S.