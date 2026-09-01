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Video „Țiuia, se aprindeau becurile”. Cum a încercat un cioban să demonteze drona cu explozibil din Vaslui: „Am scos firele și s-a oprit”

Data actualizării: Data publicării:
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Foto: Captură Digi24/ Vremea Nouă
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Din articol
„Țiuia, se aprindeau becurile. Am scos firele acelea și s-a oprit” Drona avea explozibil și a fost detonată de specialiștii SRI Mai mulți turiști au mutat drone găsite pe litoral

Un cioban din județul Vaslui a început să demonteze drona găsită marți pe un câmp din comuna Viișoara, fără să știe că aceasta avea încărcătură explozivă. Bărbatul a povestit că drona emitea sunete și avea luminile aprinse, așa că i-a scos mai multe fire pentru a o opri. Autoritățile au fost alertate ulterior, iar specialiștii antitero ai SRI au detonat aparatul în condiții de siguranță. Incidentul vine după alte cazuri în care persoane au manipulat drone sau fragmente găsite pe litoral, ministrul Apărării avertizând populația să nu atingă astfel de obiecte.

 

„Țiuia, se aprindeau becurile. Am scos firele acelea și s-a oprit”

Drona a fost descoperită marți dimineață în extravilanul comunei Viișoara, la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova.

Aparatul de zbor a fost găsit de un localnic, care s-a apropiat de el și a început să îi demonteze componentele, fără să știe că drona avea încărcătură explozivă.

Bărbatul a povestit că aparatul emitea sunete și avea mai multe lumini aprinse, motiv pentru care a decis să îi scoată firele.

„M-am dus, și, când am văzut drona... Nu am mai văzut în viața mea! L-am sunat pe băiatul ăsta: «Vino să vezi ce e asta! Țiuie, se aprindeau becurile». Am scos rotundul acela și firele acelea și s-a oprit. Și am zis: «Ce, ne omoară pe amândoi?». Și gata. Asta a fost”, a povestit localnicul, potrivit Vremea Nouă.

Drona avea explozibil și a fost detonată de specialiștii SRI

Localnicul a alertat ulterior Poliția, iar oamenii legii au solicitat intervenția specialiștilor Serviciului Român de Informații. Autoritățile au delimitat inițial un perimetru de siguranță, care a fost extins după analizarea aparatului.

Potrivit informațiilor Digi24, specialiștii antitero au constatat că drona avea explozibil și au detonat-o controlat, în condiții de siguranță.

Incidentul a provocat îngrijorare în rândul locuitorilor din Viișoara, mai ales în contextul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Întâmplarea este una nefericită pentru locuitorii satului Viișoara. Ca reprezentant al localității, vă spun că mă simt oarecum îngrijorat. Am văzut chiar și îngrijorarea locuitorilor, pentru că, vă dați seama, o astfel de situație nu este confortabilă, mai ales că la graniță se vorbește despre un război”, a declarat primarul comunei Viișoara, Liviu Pîrciu.

Mai mulți turiști au mutat drone găsite pe litoral

Nu este primul caz în care oamenii se apropie de drone sau de fragmente ale acestora fără să știe la ce pericol se expun. La sfârșitul săptămânii trecute, în stațiunea Olimp, două turiste au scos o dronă din apă și au târât-o aproximativ cinci metri pe nisip.

În Eforie Nord, un turist a scos din mare un posibil fragment de dronă și l-a dus până în apropierea postului salvamarilor. Ministrul Apărării, Radu Miruță, le-a cerut oamenilor să nu atingă și să nu mute asemenea obiecte, deoarece acestea ar putea conține explozibil.

„Oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone și îi înțeleg. Sfatul meu este să nu le atingă până nu vin autoritățile, iar acestea vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care le vedem și un număr în creștere”, a declarat Radu Miruță.

În cazul dronei descoperite în Vaslui nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Editor : Ș.A.

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